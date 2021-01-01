مدونة حية

أخبار الانتقالات | فان دي بيك بديل إريكسن وجورجينيو لن يرحل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 19 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Van de beek Eriksen
Getty

تشيلسي يرفض التخلي عن جورجينيو

2021-06-19T20:30:32Z

كشفت تقارير صحفية أنّ جورجينيو لن يرحل عن تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية رغم الاهتمامات الكبيرة وبالأخص من يوفنتوس

ليفربول مهتم بضم بيرادي

2021-06-19T20:28:55Z

كشف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ ليفربول يرغب في الحصول على خدمات بيرادي من ساسوولو بعد المستوى الذي قدمه مع إيطاليا في يورو 2020

فاينالدوم رفض عرضًا من ليفربول وإنتر

2021-06-19T20:26:56Z

كشف وكيل أعمال اللاعب جورجيو فاينالدوم أنّه رفض عرض التجديد من ليفربول وكذلك عرض من إنتر الإيطالي

كما رفض اللاعب عرض برشلونة وفضل التوقيع مع باريس سان جيرمان

يوفنتوس يحاول خطف لوكاتيلي

2021-06-19T20:25:11Z

اللاعب متألق مع إيطاليا

علم جول أنّ يوفنتوس مستعد لدفع 30 مليون يورو لأجل التعاقد مع لوكاتيلي من ساسوولو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

التفاصيل

Locatelli Berardi Italy Switzerland Euro
Getty

كيران تيرني يقترب من تجديد عقده

2021-06-19T20:24:19Z

اتفق نادي آرسنال مع اللاعب كيران تيرني على تجديد عقده لخمس سنوات إضافية

فان دي بيك بديل إريكسن في إنتر

2021-06-19T20:08:47Z

كشفت تقارير صحفية أنّ إنتر يرغب في التعاقد مع فان دي بيك من مانشستر يونايتد لخلافة كريستيان إريكسن

إريكسن يواجه صعوبات صحية قد تحرمه من العودة لكرة القدم بينما دي بيك خارج حسابات سولشاير في مانشستر يونايتد

صراع إنجليزي على خدمات لياو

2021-06-19T07:44:34Z

"كالتشيو ميركاتو" قال إن إيفرتون وولفرهامبتون مهتمان بالتعاقد مع رافائيل لياو، لاعب ميلان.

البرتغالي الشاب سيكون متاحاً للبيع بحسب التقرير في حال وصول عرض مناسب لميلان.

نجم شتوتجارت نحو فيورنتينا

2021-06-19T07:42:27Z

أكدت "سكاي" أن فيورنتينا أتم التعاقد مع نيكو جونزالز، صانع ألعاب الأرجنتين وشتوتجارت.

اللاعب سينضم في صفقة تقدر في حدود 23 مليون يورو وأربعة ملايين يورو إضافية كحوافز.

إيفرتون يواصل بحثه عن مدرب

2021-06-19T07:39:44Z

"ديلي ستار" قالت إن إيفرتون يضع في اعتباره ثمانية مرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل.

آخر الأنباء قالت إن إيفرتون سيتعاقد مع رافائيل بينيتيز، قبل أن يتراجع بسبب غضب الجماهير لكونه مدرب سابق لليفربول.

كلينسمان آخر المرشحين لتدريب توتنهام

2021-06-19T07:37:01Z

ذكرت "بي بي سي" أن آخر الأسماء المرشحة لتولي منصب مدرب توتنهام الألماني يورجن كلينسمان.

كلينسمان له تاريخ مع سبيرز كلاعب، وآخر محطاته التدريبية كانت مع الولايات المتحدة.

سبيرز يواصل تخبطه في البحث عن مدرب عقب توقف مفاوضاته مع باولو فونسيكا ثم جينارو جاتوزو.

شرط مبخوت للاتحاد

2021-06-19T07:35:37Z

اقرأ هنا.

تشيلسي يواصل مطاردة حكيمي

2021-06-19T07:35:08Z

التفاصيل هنا.

كريستال بالاس يتجه نحو فافر

2021-06-19T07:32:16Z

ذكرت "سكاي" أن كريستال بالاس وجه أنظاره نحو لوسيين فافر، مدرب بوروسيا دورتموند السابق.

النادي الإنجليزي يبحث عن مدرب يعوض روي هودسون، وحاول مع نونو سانتو ولكن توقفت المفاوضات.

برشلونة يتراجع عن ضم نجم سوسييداد

2021-06-19T07:31:11Z

بحسب "ماركا"، لن يضم برشلونة لاعب ريال سوسييداد ميكيل مورينو على الرغم من الإعجاب باللاعب.

الجريدة ذكرت أن مورينو ضمن اهتمامات برشلونة ولكن مطالب ناديه المالية المرتفعة تعطل الصفقة.