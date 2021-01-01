أخبار الانتقالات | فان دي بيك بديل إريكسن وجورجينيو لن يرحل

ذكرت "بي بي سي" أن آخر الأسماء المرشحة لتولي منصب مدرب توتنهام الألماني يورجن كلينسمان.

كلينسمان له تاريخ مع سبيرز كلاعب، وآخر محطاته التدريبية كانت مع الولايات المتحدة.

سبيرز يواصل تخبطه في البحث عن مدرب عقب توقف مفاوضاته مع باولو فونسيكا ثم جينارو جاتوزو.