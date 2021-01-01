مدونة حية

أخبار الانتقالات: فاران يريد مغادرة ريال مدريد وناديان يسعى إليهم مبابي!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 23 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
التعليقات()
2020_2_16_varane
(C)Getty Images

وست هام يخفض سعر رايس

2021-01-23T10:43:18Z

خفض وست هام تقييمه للاعب خط الوسط النجم ديكلان رايس، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.

حدد الهامرز في الأصل مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني (109 مليون دولار) السعر المطلوب للاعب إنجلترا الدولي، الذي ارتبط بقوة بالانتقال إلى تشيلسي.

ومع ذلك، يمكن أن يكون رايس متاحًا الآن بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار)، مع استعداد وست هام للاستماع إلى العروض في نهاية الموسم.

Declan Rice West Ham 2020-21
Getty

فاران يريد الرحيل من ريال مدريد!

2021-01-23T10:41:43Z

الدولي الفرنسي يبحث عن تحد جديد

ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.

كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.

كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.

Raphael Varane Real Madrid 2020-21
Getty Images

فشل مفاوضات ميلان لضم لاعب برشلونة بسبب ابنه!

2021-01-23T10:30:03Z

أفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن ميلان أخذ خطوة إلى الوراء من المحادثات مع برشلونة بشأن انتقال الظهير الأيسر جونيور فيربو لأن المدافع لا يظهر رغبة كبيرة في مغادرة النادي الإسباني أو المدينة حيث أنه مؤخرًا أصبح أبًا لمولود جديد.

 ذكرت كالتشيو ميركاتو أن ميلان عرض مليون يورو للإعارة مع خيار شراء محدد بقيمة 15 مليون يورو لكن برشلونة يريد بيعًا مباشرًا بنحو 20 مليون يورو.

Junior Firpo
Junior Firpo

ناديان فقط يفكر مبابي في الانتقال إليهم

2021-01-23T10:26:55Z

يواصل كيليان مبابي التفكير في خياراته مع باريس سان جيرمان، حسب ما أوردته ESPN.

الفائز بكأس العالم لديه خيار توقيع عقد جديد في فرنسا متاح أمامه، لكن يقال إن المهاجم المتميز حريص على تولي فترات مع ريال مدريد وليفربول في مرحلة ما من مسيرته.

PSG Mbappe 2021
Getty

يوفنتوس لا يفاوض مهاجم روما!

2021-01-23T10:26:00Z

تم نفي ارتباط يوفنتوس بمهاجم روما دجيكو، ولا توجد مفاوضات لضم اللاعب.

رسميًا..لاعب تشيلسي ينضم إلى ميلان

2021-01-23T10:25:06Z

تعاقد ميلان مع مدافع تشيلسي فيكايو توموري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولم يؤكد أي من الناديين الرقم المحدد لشراء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لكن يُعتقد أنه يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).

بعد أن لعب 22 مباراة تحت قيادة فرانك لامبارد الموسم الماضي، كافح توموري للحصول على وقت للمشاركة هذا العام.

الفريق الذي سينضم إليه الشعراوي بعد عودته لإيطاليا؟

2021-01-23T10:24:21Z

من المقرر أن يعود الشعراوي إلى الدوري الإيطالي وفي ناديه السابق روما

إشبيلية ينضم للسباق على النجم الأرجنتيني

2021-01-23T10:22:49Z

يريد إشبيلية التوقيع مع بابو جوميز من أتالانتا، حسبما أكدت المصادر لموقع جول، لكنهم يواجهون صعوبة في الحصول على صفقة مع الكثير من المنافسة على توقيعه.

مانشستر يونايتد متمسك بفان دي بيك رغم كل شيء

2021-01-22T15:14:56Z

زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت عروضًا وصلت إليها من أجل التعاقد مع دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة هذا الشتاء.

المؤكد أن أولي جونار سولشاير يؤمن بأن الدولي الهولندي سينجح في التأقلم قريبًا حتى وإن بدا الأمر صعبًا، والإيمان داخل النادي واضح بأن فان دي بيك لاعب هام لن يتم الاستغناء عنه أبدًا الآن.

ليفربول وآرسنال يحاولان التعاقد مع فينيسيوس

2021-01-22T15:13:28Z

دخل ليفربول وآرسنال في صراع من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

إدارة الملكي لن تمانع بيع الدولي البرازيلي بعد موسمه الباهت للغاية، خصوصًا وأن النية حاليًا هي جمع الأموال اللازمة لتمويل صفقة كيليان مبابي الضخمة.

بوجبا يؤجل المفاوضات مع مانشستر يونايتد

2021-01-22T15:12:16Z

اتفق بول بوجبا مع إدارة ناديه مانشستر يونايتد على تأجيل المفاوضات حول مستقبله إلى وقت آخر بنهاية الموسم الجاري.

صحيفة "دايلي ميل" أشارت إلى أن الدولي الفرنسي يفضل أن يتحدث عن عقده ورحيله من عدمه مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وليس الآن.