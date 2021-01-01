أخبار الانتقالات: فاران يريد مغادرة ريال مدريد وناديان يسعى إليهم مبابي!

الدولي الفرنسي يبحث عن تحد جديد

ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.

كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.

كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.