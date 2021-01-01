أخبار الانتقالات | غضب هاري كين وهجرة من ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي

أصبح سيرجي روبيرتو مدافع نادي برشلونة الإسباني، قريبًا من تجديد عقده مع الفريق لفترة أطول بدلًا من الرحيل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن اللاعب سيمدد عقده لمدة عامين، رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية هذا الصيف.