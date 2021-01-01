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أخبار الانتقالات | عناد مبابي ومقايضة فيرنر

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 19 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Timo Werner Chelsea
Getty Images

برايتون ينقذ برشلونة ويخلصه من مهاجمه

2021-07-19T16:10:57Z

يستعد النادي الإسباني برشلونة للتخلي عن مهاجمه الدنماركي، مارتين برايثوايت للتخفيف من عبأ الأزمة المالية التي تجتاح النادي.

وتوجهت العديد من الأنظار لضم اللاعب بعد الأداء المتميز الذي قدمه الدنماركي رفقة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا.

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أتليتكو مدريد يحجب نجمه عن برشلونة

2021-07-19T16:10:28Z

"لا" ستكون الكلمة التي تقولها إدارة أتليتكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، في وجه من يرغب في الحصول على خدمات لاعبهم البرتغالي جواو فيليكس.

الصحف الإسبانية وبرنامج إل شيرينجيتو قالا إن فيليكس، 21 سنة، هو حلم جوان لابورتا رئيس برشلونة الذي يأمل في التعاقد معه لفريقه.

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فيرنر بوابة تشيلسي إلى نجم الدوري الألماني

2021-07-19T16:09:56Z

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي في التخلص من مهاجمه الألماني تيمو فيرنر بالبحث له عن نادٍ جديد؛ بل وربما يكون سببًا في قدوم نجم آخر من الدوري الألماني إلى لندن.

سجل المهاجم الألماني ستة أهداف خلال 35 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي، ولم يقدم تيمو ما يشفع له لتطمئن جماهير تشيلسي، بطل أوروبا، لوجوده.

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الاتحاد يحسم "نصف" مستقبل القرني، والنصف الآخر قريبًا

2021-07-19T16:09:30Z

أكدت العديد من المصادر الصحفية أن الاتحاد حسم بالفعل "نصف" مستقبل حارس مرماه فواز القرني، ومن المنتظر أن يحسم النصف الآخر خلال الأيام القليلة القادمة.

القرني كان قد طلب الرحيل عن الاتحاد لرغبته في الحصول على فرص أكبر للعب واستحالة ذلك في ظل وجود مارسيلو جروهي وتألقه واعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية أبرزها الهلال والنصر والشباب.

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لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف برشلونة الجديد

2021-07-19T16:08:48Z

عاد اسم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد ليُردد في الصحافة الكتالونية مجددًا هدفًا محتملًا لبرشلونة.

وكان دي بيك قد انتقل الصيف الماضي من أياكس إلى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو.

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عناد مبابي مستمر.. وصفقات باريس غير مقنعة بالنسبة له!

2021-07-19T16:08:21Z

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لا يزال موقفه تجاه التجديد باريس سان جيرمان متجمدًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النجم الفرنسي لم يغير من موقفه تجاه الاستمرار مع باريس.

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