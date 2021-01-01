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أخبار الانتقالات - عرض مانشستر الغريب لضم كين ومدافع برشلونة على رادار ليفربول

أخبار الانتقالات اليوم الخميس 6 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Harry Kane Tottenham Manchester United GFX
Getty/Goal

عرض مانشستر لضم كين

2021-05-06T10:00:31Z

صحيفة "ذا صن" البريطانية أكدت أن إدارة الشياطين الحمر تحضر لعرض من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام.

وأشارت إلى أن قيمة العرض قد تصل إلى حوالي 90 مليون جنيه استرليني، لإقناع النادي اللندني بالتخلي عن خدمات هدافه الأول.

وتطمح إدارة مانشستر في استغلال رغبة اللاعب في الرحيل عن توتنهام من أجل الفوز بالبطولات، لجلبه إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تغير الخطط بشأن فيرناندينو

2021-05-06T09:58:30Z

أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن مانشستر سيتي قد يغير خططه مع فيرناندينو ولا يسمح له بالرحيل بنهاية الموسم كونه أحد أهم العناصر داخل غرفة خلع الملابس.

النادي يرغب في استمرار اللاعب الفترة القادمة وأن يتواجد داخل الجهاز الفني بعد اعتزاله كرة القدم أيضًا.

رحيل كانتي مرفوض

2021-05-06T09:57:13Z

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن تشيلسي رفض عرضين الصيف الماضي لبيع نجولو كانتي بأكثر من 43 مليون جنيه إسترليني.

رومانو أشار لأن تشيلسي يضع نجولو كانتي ضمن اللاعبين الغير قابلين للمس بغض النظر عن المقابل المادي.

مانشستر سيتي يدخل سباق ديكلان رايس

2021-05-06T09:54:58Z

أكدت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن مانشستر سيتي دخل سباق التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي ديكلان رايس.

اللاعب يحظى باهتمام ثنائي البريميرليج مانشستر يونايتد وتشيلسي مع رغبة ويست هام في الحصول على 60-80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن رايس.

بدلاء بوسكيتس في برشلونة

2021-05-06T09:46:27Z

أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة بدأ عمله للتاعاقد مع بديل للاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس. 

موندو أشارت للثلاثي إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي ومانويل لوكاتيلي من ساسولو ومايكل مرينو لاعب ريال سوسيداد.

بوسكيتس صاحب الـ32 ما زال يتواجد بشكل أساسي مع برشلونة ولكن إ>ارة النادي تهدف لإيجاد بديل له على المدى الطويل

عرض أومتيتي على ليفربول

2021-05-06T09:42:55Z

حسب ديلي إكسبريس، تم عرض المدافع صامويل أومتيتي على ليفربول للتعاقد معه خلال الصيف المقبل حيث اكدت ليفربول سنترال أن 8 مليون يورو ستكون كافية للريدز للحصول على مدافع برشلونة. 

ويسعى برشلونة للتخلص من صامويل أومتيتي في ظل إصاباته الكثيرة وعدم قدرته على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

جوارديولا يتجه نحو جريليش

2021-05-06T09:35:59Z

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض كبير لأستون فيلا للحصول على خدمات جاك جريليش خلال سوق الانتقالات الصيف المقبل حسب فوتبول انسايدر.

بيب جوارديولا يرغب في التعاقد مع جاك جريليش بكل قوة مع مهاجم آخر خلال الصيف القادم.

Jack Grealish Manchester City 2021
Getty

تشيلسي وإنتر يترقبان وضع بيانيتش

2021-05-06T09:34:15Z

أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن بطل الدوري الإيطالي إنتر ميلان والفريق الذي وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا تشيلسي يترقبان وضع ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.

بيانيتش انتقل لبرشلونة الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع أرتور ولكن دون أن يحجرز مكانه بشكل أساسي مع الفريق.

الصحيفة أشارت لأن احتمالية الإعارة أو البيع مطروحان للحصول على خدمات ابن الـ31 عامًا