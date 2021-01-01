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أخبار الانتقالات: ضربة جديدة لباريس وصفقة قياسية لليفربول

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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(C)Getty Images

بقاء كاستييخو

2021-09-08T11:32:27Z

يستعد صامويل كاستييخو لاعب نادي ميلان الإيطالي للبقاء مع الفريق حتى يناير القادم على أقل تقدير، وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو".

اللاعب كان يجري محادثات مع نادي سسكا موسكا الروسي للانتقال له على سبيل الإعارة، ولكن المفاوضات انهارت ليبقى كاستييخو مع الروسونيري.

مورينيو يعود لزكريا

2021-09-08T11:30:31Z

نادي روما الإيطالي سبق أن حاول التعاقد مع السويسري دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الصيف ولكن الصفقة فشلت.

موقع "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي أكد أن المدرب جوزيه مورينيو سيعود مرة أخرى لمحاولة ضم اللاعب، بعدما فشل روما في دفع 20 مليون يورو لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن المتوقع أن يكون سعر اللاعب أقل بكثير وقتها، بسبب اقتراب عقده من الانتهاء ورفضه للتجديد.

صفقة قياسية لليفربول

2021-09-08T11:28:05Z

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أكدت اهتمام نادي ليفربول من أجل التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أن المدرب يورجن كلوب يخطط لدفع ما يقرب من 80 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات النجم الشاب لتدعيم خط وسطه الصيف القادم.

ريال مدريد يريد تيليمانس

2021-09-08T11:25:38Z

صحيفة "as" الإسبانية أكدت انضمام ريال مدريد لسباق التعاقد مع يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي.

الدولي البلجيكي ارتبط بالانتقال لبعض الأندية الأخرى مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة، لكن الآن المنافسة اشتدت بظهور ريال.

2021-09-08T11:25:11Z

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ماركو أسينسيو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، كان أمامه فرصة الانتقال لميلان أو توتنهام لكنه رفض.

صاحب الـ25 سنة قرر البقاء مع ريال والقتال على فرصته تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد هبوط مستواه مؤخرًا بسبب الإصابات.

عودة لويز

2021-09-08T11:23:56Z

يستعد دافيد لويز مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، للعودة إلى بلاده مرة أخرى وفقًا لموقع "Le10Sport" الفرنسي.

صاحب الـ33 سنة كان لديه العديد من العروض من أوروبا بعد انتهاء عقده مع آرسنال، ولكنه فضل العودة للبرازيل من جديد.

باريس وروديجر

2021-09-08T11:22:47Z

بعد بايرن ميونخ وريال مدريد، انضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسباق التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي.

اللاعب يميل إلى عدم التجديد مع النادي الإنجليزي، ووفقًا لموقع "90min" فإنه قد يوقع مع فريق جديد في يناير القادم.

تقديم كامافينجا

2021-09-08T11:20:24Z

وصل إدواردو كامافينجا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل تقديمه بشكل رسمي مع نادي ريال مدريد الإسباني.

اللاعب انتقل إلى ريال قادمًا من رين الفرنسي بعد منافسة مع باريس سان جيرمان، ووقع على عقد حتى يونيو 2027.