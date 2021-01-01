أخبار الانتقالات | صفقة ليفربول الجديدة وأجويرو يصدم برشلونة

ميسي قريب من باريس
تعددت التقارير التي تؤكد انتقال ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة عقب رحيله عن برشلونة.
وقال "فابريزيو رومانو" و"محمد بوحفصي" وعدة مصادر إن الأرجنتيني أتم اتفاقه بالفعل مع النادي الفرنسي بالساعات الماضية.
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ليفربول قريب من كلارك
ذكرت "فوتبول إنسايدر" أن ليفربول قريب من ضم لاعب نيوكاسل بوبي كلارك في الأيام المقبلة لدعم صفوفه.
اللاعب كان قريباً من توتنهام هذا الصيف، ولكن الآن بحسب التقرير في طريقه لصفوف فريق يورجن كلوب.
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بيلوتي يتمهل قبل حسم مصيره
ذكرت "سكاي" أن أندريا بيلوتي ليس متسرعاً لاختيار خطوته المقبلة، سواء التمديد مع تورينو أو الرحيل لفريق جديد.
وذكر التقرير أن بيلوتي يملك عقداً من تورينو مقابل ثلاثة مليون يورو في الموسم، كما يملك عرضاً من زينيت الروسي.
روميرو قريب من غرناطة
ذكر "Ideal" أن حارس مانشستر يونايتد السابق سيرخيو روميرو في طريقه للانضمام لصفوف غرناطة.
وانتهى عقد الأرجنتيني مع يونايتد بحلول يونيو الماضي ويحق له الانضمام مجاناً لفريقه المقبل.
دجيكو ضمن اهتمامات إنتر من جديد
أوضحت "سكاي" أن إنتر يضع إدين دجيكو ضمن خياراته لتعويض الرحيل المحتمل لروميلو لوكاكو.
مهاجم روما المخضرم ارتبط في أكثر من مناسبة بالبوسني في السنوات الماضية.
وست هام يتحرك لضم مدافع
بحسب "ليكيب"، وست هام تحول نحو مارسيليا وقدم عرضاً للكرواتي دوجي كاليتا شار لدعم خط دفاعه، وقدم عرضاً بقيمة 14 مليون يورو.
وقال "كالتشيو ميركاتو" إن وست هام قدم عرضاً أيضاً لنيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا في حدود نفس المبلغ لدعم دفاعه.