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أخبار الانتقالات | مصير رونالدو وصفقة برشلونة وآرسنال التبادلية

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 17 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Cristiano Ronaldo Juventus 2021
Getty

سولشاير يطالب مانشستر يونايتد بتجديد خمسة عقود

2021-08-17T09:51:25Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بتجديد عقود خمسة نجوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن الخماسي هم بول بوجبا، وبرونو فيرنانديش وماركوس راشفورد ولوك شاو وهاري ماجواير.

مبابي يريد الانضمام لريال مدريد هذا الصيف

2021-08-17T09:51:13Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي يصر على الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.

باريس سان جيرمان غير مهتم برونالدو

2021-08-17T09:45:35Z

أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان غير مهتم بضم النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه هذا الصيف.

مورينيو ينفذ خدمة لرفقاء الأمس في برشلونة ويطلب لونجليه!

2021-08-17T09:43:27Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما في الحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه في صفوف فريقه.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب في الفترة المقبلة.

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وكيل مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام

2021-08-17T09:42:58Z

أغلق أليخاندرو كامانو وكيل اللاعبين الشهير الباب أمام رحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامانو لصالح موقع "إف سي إنتر نيوز"، وأكد خلالها أن اللاعب سعيد مع فريقه.

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أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة رونالدو لريال مدريد ويتصل به!

2021-08-17T09:42:36Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد يرحب بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو"، والذي أكد أن بعض أحد الأشخاص المقربين لرونالدو تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارلو أنشيلوتي.

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رسميًا | أمرابط يجد ناديه الجديد، وينقل صراع الهلال والنصر لليونان

2021-08-17T09:42:13Z

حسم المغربي نور الدين أمرابط وجهته الجديدة بعد انتهاء رحلته مع النصر بانتهاء عقده وعدم تجديده، إذ أعلن نادي أيك أثينا اليوناني انضمامه لصفوف الفريق بدءًا من موسم 2021-2022.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

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