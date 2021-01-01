أخبار الانتقالات | مصير رونالدو وصفقة برشلونة وآرسنال التبادلية

سولشاير يطالب مانشستر يونايتد بتجديد خمسة عقود
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بتجديد عقود خمسة نجوم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن الخماسي هم بول بوجبا، وبرونو فيرنانديش وماركوس راشفورد ولوك شاو وهاري ماجواير.
مبابي يريد الانضمام لريال مدريد هذا الصيف
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي يصر على الانضمام لصفوف ريال مدريد في الصيف الجاري.
باريس سان جيرمان غير مهتم برونالدو
أكد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نادي باريس سان جيرمان غير مهتم بضم النجم كريستيانو رونالدو لصفوفه هذا الصيف.
مورينيو ينفذ خدمة لرفقاء الأمس في برشلونة ويطلب لونجليه!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما في الحصول على خدمات الفرنسي كليمون لونجليه في صفوف فريقه.
جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيحاول ضم اللاعب في الفترة المقبلة.
وكيل مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة وتوتنهام
أغلق أليخاندرو كامانو وكيل اللاعبين الشهير الباب أمام رحيل لاعبه لاوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كامانو لصالح موقع "إف سي إنتر نيوز"، وأكد خلالها أن اللاعب سعيد مع فريقه.المزيد من التفاصيل
أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة رونالدو لريال مدريد ويتصل به!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد يرحب بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق.
جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو"، والذي أكد أن بعض أحد الأشخاص المقربين لرونالدو تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارلو أنشيلوتي.المزيد من التفاصيل
رسميًا | أمرابط يجد ناديه الجديد، وينقل صراع الهلال والنصر لليونان
حسم المغربي نور الدين أمرابط وجهته الجديدة بعد انتهاء رحلته مع النصر بانتهاء عقده وعدم تجديده، إذ أعلن نادي أيك أثينا اليوناني انضمامه لصفوف الفريق بدءًا من موسم 2021-2022.
أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.