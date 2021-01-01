أخبار الانتقالات: ثلاث صفقات تقترب من بايرن ميونخ وراموس أقرب للرحيل!

رصاصة أخرى من لابورتا تجاه باريس سان جيرمان
أطلق المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا رصاصة أخرى على باريس سان جيرمان بسبب سعيهم وراء ليونيل ميسي، قائلاً إن النادي الفرنسي قد يكون قادرًا على تحمل تكاليفه، "إذا استمروا في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف".
لابورتا، رئيس برشلونة السابق الذي يأمل في إعادة انتخابه للمنصب في مارس، رد بغضب هذا الأسبوع على التعليقات التي أدلى بها المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ليوناردو.
قال ليوناردو لمجلة فرانس فوتبول: "سيظل لاعبون عظماء مثل ميسي على قائمة باريس سان جيرمان". لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به.
راموس يقترب من مغادرة ريال مدريد!
لا يوجد حل وسط بشأن تجديد العقد
يقترب سيرخيو راموس من الرحيل عن ريال مدريد "مع مرور كل يوم"، بحسب ماركا.
مر شهر منذ أن قدم ريال مدريد عرض العقد الأخير، ومن غير المرجح أن يقدم النادي أي حل وسط آخر.
باريس سان جيرمان يتطلع لشراء نجم توتنهام
يأمل بوتشيتينو أن تقنعه فترة الإعارة
يأمل باريس سان جيرمان أن يتمكنوا من التوقيع مع ديلي آلي على صفقة دائمة، إذا كانوا قادرين على إحضاره أولاً على سبيل الإعارة، كما يزعم Eurosport.
يأمل ماوريسيو بوتشيتينو في لم شمله مع لاعب توتنهام السابق، ويبدو أن النادي الفرنسي يعتقد أنه إذا أمضى آلي بعض الوقت في النادي، فيمكن إقناعه بالتوقيع على المدى الطويل.
مورينيو يحتاج المساعدة من بيل!
قال جوزيه مورينيو إن جاريث بيل يمر بلحظة حاسمة في مسيرته مع توتنهام.
مع مواجهة هاري كين لفترة على الهامش بسبب إصابة في الكاحل، يحتاج مورينيو إلى لاعبين مثل بيل - المعار إلى النادي من ريال مدريد - للتقدم.
وقال مورينيو في ذا ميل : "عندما تخسر لاعباً من نوعية هاري، يتعين على اللاعبين الآخرين التقدم، ونأمل أن يساعدنا بيل".
كلوب يوضح سبب عدم ضم مدافع جديد
يقول يورجن كلوب إن احتمال دفع أموال كثيرة يعيق سعي ليفربول للحصول على قلب دفاع جديد.
اعترف الألماني في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الريدز سيتطلعون لدخول سوق الانتقالات، لكن المال هو المشكلة في ظل الأزمة التي يعاني منها معظم أندية العالم.
لاعب برشلونة يقترب من الرحيل
أعرب إلتشي وألافيس عن اهتمامهما بضم ماتيوس فرنانديز على سبيل الإعارة من برشلونة.
انضم لاعب خط الوسط إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، لكنه لم يشارك مع النادي.قال المدرب رونالد كومان إنه يمكن أن يخرج على سبيل الإعارة وتقول ماركا إن إلتشي وألافيس حريصان على ذلك.
ثلاث صفقات تقترب من بايرن ميونخ!
عقد بايرن ميونخ "اجتماعًا سريًا" مع ممثلي مدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو.
لم يُخفِ أبطال البوندسليجا رغبتهم في الاستحواذ على المدافع، وتزعم بيلد أن وكلاء اللاعب ساشا بريزي وفولكر ستروث شوهدوا وهم يدخلون ساحة انتظار السيارات في مكاتب بايرن ميونخ.
صلاح يتحكم في مصير مبابي وليفربول يتحدى ريال مدريد
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يعتبر كيليان مبابي من أهم العناصر في مشروعه المستقبلي بناء على رغبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي.
ليفربول برز ضمن أهم الأندية الراغبة في ضم مبابي، وسط تأكيدات حول تجاوز النادي الإنجليزي لريال مدريد في سباق ضم اللاعب.
تقارير فرنسية من الصحفي المعروف جيفروي جاريتيير، أشارت إلى أن ليفربول الآن في مركز الصدارة للحصول على خدمات مبابي في الصيف.
ولكن في سبيل ضم مبابي، سيتيعن على ليفربول بيع أحد الثنائي، محمد صلاح أو ساديو ماني، والأقرب هو النجم المصري.
وست هام يعلن ضم بن رحمة في صفقة بيع نهائي
أعلن نادي وست هام الإنجليزي، اليوم، الجمعة، عن تعاقده بشكل نهائي مع النجم الجزائري سعيد بن رحمة قادمًا من نادي برينتفورد.
It's official! ✅@Benrahma2 ✍️ pic.twitter.com/HZltGfR8Pg— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021
بن رحمة انضم إلى وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بن رحمة إلى وست هام تصل إلى 23.10 مليون يورو.
كامافينجا يوجه صدمة قوية لريال مدريد
وجه إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي، صدمة قوية لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
اللاعب أكد في مؤتمر صحفي، اليوم، الخميس، أنه يريد البقاء مع رين ويخطط للتوقيع على عقد جديد مع النادي الفرنسي.
وأضاف:"هل سأظل في رين الموسم القادم؟ الإعلام فقط هو من يتحدث عن رحيلي، كل تركيزي الآن على رين ولا أفكر في الرحيل"