أخبار الانتقالات: ثلاث صفقات تقترب من بايرن ميونخ وراموس أقرب للرحيل!

أطلق المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا رصاصة أخرى على باريس سان جيرمان بسبب سعيهم وراء ليونيل ميسي، قائلاً إن النادي الفرنسي قد يكون قادرًا على تحمل تكاليفه، "إذا استمروا في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف".

لابورتا، رئيس برشلونة السابق الذي يأمل في إعادة انتخابه للمنصب في مارس، رد بغضب هذا الأسبوع على التعليقات التي أدلى بها المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ليوناردو.

قال ليوناردو لمجلة فرانس فوتبول: "سيظل لاعبون عظماء مثل ميسي على قائمة باريس سان جيرمان". لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به.