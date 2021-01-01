أخبار الانتقالات: صراع في لندن من أجل نجم تركيا وسولشاير على خطى زيدان

قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوس ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.

يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.