أخبار الانتقالات | شيفشينكو يعود إلى إيطاليا ونيوكاسل يطلب تير تشيجن

كشفت قناة "TV3" الكتالونية أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعد بإتمام ثلاث صفقات لدعم الفريق.

وستكون الصفقات في يناير المقبل، وجاء ذلك عبر تصريحات أدلى بها لابورتا في عشاء مع عدد من روابط مشجعي البلوجرانا الجمعة.

وتوقعت "آس" أن أحد تلك الصفقات ستكون سيدرك بوكامبو، لاعب سينوبو الصيني، والذي ينتهي عقده بحلول يناير المقبل.