أخبار الانتقالات: شبح الرحيل يطارد لامبارد وثورة سولشاير في الأولد ترافورد

بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.

يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي