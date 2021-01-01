أخبار الانتقالات | سيتي يدخل سباق فلاهوفيتش ومكيني للبيع بيوفنتوس

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بيتزيلا يعرقل خطط وست هام بخصوص ميلينكوفيتش
أكدت تقارير إيطالية وإسبانية أن خيرمان بيتزيلا في طريقه للعودة لصفوف ريال بيتيس وترك فيورنتينا.
رحيل بيتزيلا سيفتح الباب لاستمرار نيكولا ميلينكوفيتش وتمديد عقده مع الفيولا بعد أن كان قريباً من وست هام بحسب التقارير.
سابيتزر يضغط للانضمام لبايرن
أكدت "بيلد" أن نجم لايبزيج مارسيل سابيتزر أخبر ناديه برغبته في الانتقال لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.
ويملك اللاعب في عقده مع لايبزيج عاماً وحيداً ولذا قد يبيعه النادي خوفاً من خسارته مجاناً الصيف القادم.
ميلان يحسم صفقة فلورينزي
أكدت "سكاي" أن ميلان قد حسم صفقة انضمام أليساندرو فلورينزي من صفوف روما.
الدولي الإيطالي لا يدخل في حسابات جوزيه مورينيو، وسينضم على سبيل الإعارة الموسمية.
مانشستر سيتي ينضم للمهتمين بفلاهوفيتش
أوضحت "راي" أن مانشستر سيتي انضم لأتلتيكو مدريد، إنتر، وتوتنهام في محاولة ضم دوشان فلاهوفيتش، نجم فيورنتينا.
وقال التقرير إن سيتي سيعرض قرابة 90 مليون يورو على اللاعب الذي اعترف رئيس الفيولا روكو كوميسو أنه سيبيعه حال تلقى عرضاً يقارب 100 مليون يورو.
يوفنتوس قد يبيع مكيني
ذكرت "سكاي" أن يوفنتوس لا يمانع بيع وستون مكيني في حال تلقى عرضاً مرتفعاً في الأيام المقبلة.
وضم يوفنتوس اللاعب الأمريكي مقابل قرابة 20 مليون يورو قبل أشهر فقط، ويملك عقداً حتى 2025.