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أخبار الانتقالات | سيتي يدخل سباق فلاهوفيتش ومكيني للبيع بيوفنتوس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 19 أغسطس، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Weston McKennie Juventus Porto Champions League
Getty

هالاند يبقى في مخططات ريال مدريد

2021-08-19T07:04:17Z

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حسم مصير أنسيلمو

2021-08-19T07:03:21Z

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النصر يحذر الأندية من حمد الله

2021-08-19T07:02:28Z

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بيتزيلا يعرقل خطط وست هام بخصوص ميلينكوفيتش

2021-08-19T07:00:47Z

أكدت تقارير إيطالية وإسبانية أن خيرمان بيتزيلا في طريقه للعودة لصفوف ريال بيتيس وترك فيورنتينا.

رحيل بيتزيلا سيفتح الباب لاستمرار نيكولا ميلينكوفيتش وتمديد عقده مع الفيولا بعد أن كان قريباً من وست هام بحسب التقارير.

سابيتزر يضغط للانضمام لبايرن

2021-08-19T06:59:22Z

أكدت "بيلد" أن نجم لايبزيج مارسيل سابيتزر أخبر ناديه برغبته في الانتقال لصفوف بايرن ميونخ هذا الصيف.

ويملك اللاعب في عقده مع لايبزيج عاماً وحيداً ولذا قد يبيعه النادي خوفاً من خسارته مجاناً الصيف القادم.

ميلان يحسم صفقة فلورينزي

2021-08-19T06:58:24Z

أكدت "سكاي" أن ميلان قد حسم صفقة انضمام أليساندرو فلورينزي من صفوف روما.

الدولي الإيطالي لا يدخل في حسابات جوزيه مورينيو، وسينضم على سبيل الإعارة الموسمية.

مانشستر سيتي ينضم للمهتمين بفلاهوفيتش

2021-08-19T06:56:23Z

أوضحت "راي" أن مانشستر سيتي انضم لأتلتيكو مدريد، إنتر، وتوتنهام في محاولة ضم دوشان فلاهوفيتش، نجم فيورنتينا.

وقال التقرير إن سيتي سيعرض قرابة 90 مليون يورو على اللاعب الذي اعترف رئيس الفيولا روكو كوميسو أنه سيبيعه حال تلقى عرضاً يقارب 100 مليون يورو.

يوفنتوس قد يبيع مكيني

2021-08-19T06:55:25Z

ذكرت "سكاي" أن يوفنتوس لا يمانع بيع وستون مكيني في حال تلقى عرضاً مرتفعاً في الأيام المقبلة.

وضم يوفنتوس اللاعب الأمريكي مقابل قرابة 20 مليون يورو قبل أشهر فقط، ويملك عقداً حتى 2025.