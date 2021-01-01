أخبار الانتقالات | سيتي يدخل سباق فلاهوفيتش ومكيني للبيع بيوفنتوس

أوضحت "راي" أن مانشستر سيتي انضم لأتلتيكو مدريد، إنتر، وتوتنهام في محاولة ضم دوشان فلاهوفيتش، نجم فيورنتينا.

وقال التقرير إن سيتي سيعرض قرابة 90 مليون يورو على اللاعب الذي اعترف رئيس الفيولا روكو كوميسو أنه سيبيعه حال تلقى عرضاً يقارب 100 مليون يورو.