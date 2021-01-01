أخبار الانتقالات: سون بديل رونالدو في ريال مدريد ووجهة إنجليزية لميسي

حالة كبيرة من الثقة داخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في خطة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الصيف القادم.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن إدارة مانشستر سيتي لديها ثقة نسبية في التعاقد مع ميسي، وأن النادي الإنجليزي يظل في الصدارة لضمه.

ويأتي ذلك بسبب تواجد بيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق، والتي تربطه علاقة قوية جدًا بميسي منذ فترة عملهما معًا.

سبب آخر يجعل الأفضلية لسيتي، وذلك عن طريق إمكانية توفير فرصة مناسبة للمهاجم المخضرم، للانتقال في الدوري الأمريكي بالمراحل الأخيرة من مسيرته قبل الاعتزال عن طريق نادي نيويورك سيتي الذي ينتمني لنفس المجموعة التي يتبع لها النادي الإنجليزي