أخبار الانتقالات | سولشاير يحافظ على لينجارد ودي ليخت يترك يوفنتوس

أكد مدرب تشيلسي توماس توخيل أن ناديه لم يحاول الصيف الماضي التعاقد مع هاري كين من توتنهام.

الألماني أوضح أنه سعيد باستمرار الدولي الإنجليزي مع سبيرز، وذلك بعد ارتباطه بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي.