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أخبار الانتقالات | سواريز يكشف السر وبوجبا يحدد مصيره

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 2 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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LUIS SUAREZ ATLETICO MADRID LALIGA 24102021
Getty Images

بوجبا يميل للانضمام إلى باريس سان جيرمان

2021-11-02T07:23:13Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد يفكر في قبول الانضمام لباريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

يأتي هذا في ظل قرب قد اللاعب من الانتهاء، حيث ينتهي بحلول الصيف المقبل، ويستطيع الرحيل لأي فريق بشكل مجاني.

150 مليون لكونتي في توتنهام

2021-11-02T07:20:58Z

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن أنطونيو كونتي المدير الفني القادم لنادي توتنهام سوف يتمتع بقدرة شرائية ضخمة في سوق الانتقالات.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن الإدارة سترصد له ما يعادل 150 مليون جنيه استرليني لضم من يريد.

بايرن ميونخ واثق في التجديد لجنابري

2021-11-02T07:17:39Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي بايرن ميونخ على ثقة تامة في قدرته على تجديد عقد لاعبه سيرج جنابري في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب شبه اتفق على التجديد ولا توجد سوى تفاصيل صغيرة توقف التوقيع.

التضارب يغلف الموقف.. غموض حول استمرار هازارد في ريال مدريد

2021-11-02T07:16:39Z

قرر البلجيكي إيدين هازارد عدم الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد فتح الباب أمام اللاعبين الراغبين في المغادرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إلتشي في الدوري الإسباني، لكن يبدو أن خيار الرحيل ليس في رأس هازارد الآن.

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سواريز: لهذا أردت آرسنال، وعلينا الحذر من جماهير ليفربول!

2021-11-02T07:15:52Z

كشف الأوروجوياني لويس سواريز نجم ليفربول وبرشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي عن سبب رغبته السابقة في الانضمام لصفوف آرسنال.

جاء هذا في حوار صحفي مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتطرق خلاله للحديث عن مدى صعوبة مواجهة ليفربول أمام جماهيره في ملعب أنفيلد.

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باريس سان جيرمان يفاوض كريم أديمي

2021-11-02T07:14:27Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات اللاعب الألماني كريم أديمي. 

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الثنائي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند أيضًا مهتمان بالحصول على خدمات لاعب ريد بول سالزبورج.