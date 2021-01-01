أخبار الانتقالات | ستيرلينج ضحية رونالدو وبديل كريستيانو في يوفنتوس

أوضحت "سكاي" أن ميلان أصبح قريباً من متوسط ميدان بريست رومان فافر بعد أن التقى مسؤولو الروسونيري مع وكلاء اللاعب.

ويطلب النادي الفرنسي مبلغاً في حدود 12 مليون يورو في لاعبه الذي يحظى أيضاً باهتمام من أندية فرنسية وألمانية بحسب تقارير.