أخبار الانتقالات: رحيل زيدان متعلق بالكلاسيكو واليوفي غير مهتم بتراوري

يقال إن إنتر يراقب ماسيميليانو أليجري، حسب تقارير ليبيرو، مع شكوك حول مستقبل أنطونيو كونتي في السان سيرو.

يقال إن المسؤولين عن النيرازوري يتوقعون نتائج أفضل من كونتي، وينظروا إلى أليجري كبديل محتمل.