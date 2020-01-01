أخبار الانتقالات: زيدان يقرر الرحيل واليونايتد يقترب من نجم فيلا

بعد التأهل لدور الـ16، زيدان يقرر الرحيل
اتفق زيدان مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم
يستعد زين الدين زيدان للانسحاب من ريال مدريد في نهاية الموسم لأن الظروف في النادي ليست كما وعدوه.
وذكرت دياريوجول أن زيدان قيل له إن النادي سيتعاقد مع بول بوجبا وساديو ماني وإدواردو كامافينجا، لكن لم يتم التوقيع مع أي لاعب منهم.
تقول جريدة المنشور الإسباني إن زيدان سيخرج من البرنابيو في نهاية الموسم باتفاق متبادل من الطرفين.
مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا
قرر نادي مانشستر يونايتد بيع بول بوجبا بعد الهجوم الأخير من وكيله مينو رايولا، بحسب صحيفة ذا صن.
وكشف رايولا أن الفائز بكأس العالم كان حريصًا على الخروج من أولد ترافورد عشية مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد لايبزيج، والتي خسرها الشياطين الحمر 3-2 وتم إقصائهم من المسابقة.قرر مسؤولو النادي أن التأثير المقلق لبوجبا أصبح أكثر من اللازم، وهم مستعدون لبيع اللاعب الفرنسي الدولي في أقرب وقت في يناير
برشلونة يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لدورتموند
غضب من لاوتارو تجاه كونتي
بعد إصدار إشارة غاضبة تجاه أنطونيو كونتي بعد استبداله خلال مباراة إنتر مع شاختار دونيتسك، أصبح مستقبل لاوتارو مارتينيز في النادي أقل وضوحًا.
كان قد استهدف من قبل برشلونة في الصيف ويبدو أنه يشعر بالإحباط المتزايد من المديرين الحاليين.
ثلاثة أندية إيطالية في سباق على ديوريتش
يجد الشاب أندريه ديوريتش من رد ستار بلجراد نفسه في عدسة الكاميرا لثلاثة أندية من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
أفاد موقع كالتشيو ميركاتو أن ساسولو وأتالانتا وأودينيزي جميعهم يريدون قلب دفاع الشاب.
لا مزيد من الصفقات لإنتر بعد خروجهم كآخر المجموعة
لن يتم تعزيز إنتر في يناير بأي صفقة بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا، بحسب كالتشيوميركاتو.
تم إقصاء نادي سان سيرو من أوروبا تمامًا ولن يلحق الدوري الأوروبي ايضًا، ونقص الدخل يعني أنه لن يتمكن من التعزيز في انتقالات يناير.
مانشستر يونايتد يتطلع إلى نجم أستون فيلا
يظل جناح أستون فيلا موضع اهتمام في الأولد ترافورد
مانشستر يونايتد يواصل متابعة جناح أستون فيلا وهدف الانتقالات الصيفية جاك جريليش، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
لطالما ارتبط جريليش بالانتقال إلى نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات في فيلا بارك في سبتمبر، إلا أن مستواه القوي في الدوري الإنجليزي الممتاز أبقى المعجبين به.
يقال إن يونايتد ينظر إلى جريليش على أنه هدف انتقال واقعي، خاصة إذا لم يتمكنوا من التوقيع مع جادون سانشو.
فاسكيز يقترب من الرحيل عن ريال مدريد
لوكاس فاسكيز يقترب من مغادرة البيرنابيو
ينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد في يونيو 2021 ومن المقرر أن يغادر.
وصرح الشاب البالغ من العمر 29 عامًا لموفيستار أن تجديد صفقته هناك "موضوع معقد".
مانشستر يستعد للانقضاض على كامافينجا
مانشستر يونايتد في حالة تأهب، بعد أن أعلن إدواردو كامافينجا لاعب رين رغبته في مغادرة النادي الفرنسي.
لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا جاهز للرحيل من فرنسا، حيث يدور كل من الشياطين الحمر وريال مدريد لتوقيعه، وفقًا لـ ذا صن.