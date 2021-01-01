أخبار الانتقالات | ريال يدخل صراع كيسييه وليفاندوفسكي يفكر في مانشستر سيتي

كشف النجم البرتغالي السابق ديكو، والذي يعمل حاليًا كوكيل أعمال رافينيا جناح ليدز يونايتد، عن اهتمام ليفربول بالحصول على خدماته.

رافينيا انتقل إلى ليدز من رين الفرنسي في أكتوبر 2020، في صفقة كلفت 17 مليون جنيه استرليني، ليصبح من أهم الأجنحة في الدوري الإنجليزي.

وقال ديكو عن موكله:"رافينيا أصبح لاعبًا مهمًا في الدوري الإنجليزي، هو صغير في السن وهناك العديد من الأندية تريده ومعجبة به مثل ليفربول، كانت هناك محاولات للاستسفار عنه ولكن لم يحدث أي شيء بشكل رسمي".