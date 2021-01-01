أخبار الانتقالات | ريال يخسر سباق هالاند ويصارع على أديمي وبرشلونة يركز على ستيرلينج

أوضحت "بيلد" أن حتى الآن لم يتوصل أنطونيو روديجر لاتفاق مع ناديه تشيلسي من أجل تمديد عقده.

وينتهي عقد الألماني بحلول نهاية الموسم، ويطالب برفع راتبه لقرابة 10 مليون يورو بحسب التقارير، وهو الرقم الذي لم يصل له تشيلسي