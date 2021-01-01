أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفاوض طريد توتنهام وحقيقة رحيل دوناروما

صحيفة "ديلي ستار" كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع سيرجي أورييه لاعب توتنهام السابق.
صاحب الـ28 سنة قام بفسخ عقده مع توتنهام في الصيف، وقام برفض العديد من العروض من واتفورد وريال بيتيس وسبارتك موسكو وجنوى.
ويأتي ذلك بسبب رغبة اللاعب في الانتقال لفريق أكبر، ليصبح على رادر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتدعيم مركز الظهير الأيمن.
ليفربول يتابع دياز
صحيفة " Independent" البريطانية أكدت أن ليفربول لا يزال يتابع لويس دياز جناح نادي بورتو البرتغالي.
وأوضحت أن المدرب يورجن كلوب كان يركز على اللاعب خلال مواجهة الريدز مع بورتو أمس بدوري أبطال أوروبا، للحكم على مستواه قبل ضمه.
حقيقة رحيل دوناروما
استغل جانلوكا دوناروما حارس باريس سان جيرمان، مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي التي فاز بها بهدفين نظيفين، من أجل الحديث عن مستقبله.
وقال دوناروما عن شائعات رحيله وعودته إلى أوروبا:"أشعر بسعادة كبيرة في باريس وأضحك عندما أسمع هذا الهراء عني".
نجم الهلال إلى قطر
سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي السابق، يواصل رحلة البحث عن فريق جديد له هذا الموسم.
الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، أكد أن اللاعب أصبح قريبًا من الانتقال إلى العربي القطري لمدة عامين.
اهتمام بنجم نيوكاسل
صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، كشفت عن اهتمام ليفربول وتشيلسي بضم آلان ماكسيمين لاعب نادي نيوكاسل.
ويأتي ذلك بعد المستوى المميز الذي يقدمه الجناح المهاري الفترة الأخيرة، والذي جعله من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري الإنجليزي.
التخلص من ألي
يسعى نادي توتنهام الإنجليزي للتخلص من صانع ألعابه ديلي ألي في أقرب فرصة ممكنة في يناير القادم.
اللاعب كان على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير الماضي على سبيل الإعارة ولكن الصفقة فشلت، وموقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن توتنهام لم ييأس في بيعه قريبًا.
استمرار فقير
صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت ان ريال بيتيس يريد الحفاظ على خدمات صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.
صاحب الـ28 سنة يقدم مستويات مميزة مع بيتيس منذ انتقاله إلى الفريق في 2019، وساهم في 24 هدفًا لذلك يريد بيتيس استمراره لفترة أطول.
تجديد بيليجريني
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن لورينزو بيلجريني مدافع روما يستعد للتوقيع على عقد جديد مع النادي.
صاحب الـ25 سنة من المتوقع أن يربط مستقبله بروما حتى عام 2024 مع رفع راتبه إلى 4 ملايين يورو سنويًا.
برشلونة يستهدف نجم أياكس
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يريد التعاقد مع أنتوتي جناح نادي أياكس أمستردام الهولندي.
اللاعب البالغ من العمر 21 سنة ارتبط كذلك بالانتقال إلى بايرن ميونخ، وقيمته من المتوقع أن تصل إلى 40 مليون يورو.
بيب أراد بونوتشي
ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، كشف عن محاولة نادي مانشستر سيتي للحصول على خدماته العام الماضي.
المدافع المخضرم قال لموقع "The Athletic":"حلمت باللعب مع بيب جوارديولا، والوقت الأقرب كان في 2016 حيث كنت على وشك الانتقال إلى مانشستر سيتي، كنا في التفاصيل الأخيرة ولكن يوفنتوس رفض في النهاية".
وأضاف:"قررت الاستمرار في يوفنتوس ولكن بعدها انتقلت إلى ميلان، ثم حاول بيب ضمي أخرى العام الماضي، ولكني أخبرته برغبتي في البقاء مع يوفنتوس لأنه منزلي".