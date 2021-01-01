أخبار الانتقالات | ريال مدريد يطارد روديجر ولوكاكو إلى تشيلسي

أعلن تشيلسي بصورة رسمية عن تعاقده مع روميلو لوكاكو قادمًا من إنتر بصفقة قياسية بلغت قيمتها 98 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 115 مليون يورو.

ووقع لوكاكو الذي سبق له وأن لعب مع تشيلسي من 2011 إلى 2014، مع البلوز عقدًا طويل الأمد لمدة خمس مواسم يبقيه في ستامفورد بريدج حتى صيف 2026.