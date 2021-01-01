أخبار الانتقالات: ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس وصراع إنجليزي يبدأ عليه!

بيرلو يصر على جيرو
أفادت "كورييري" أن جيانلوكا سكاماكا، لاعب ساسوولو المعار إلى جنوى، الأقرب لدعم هجوم يوفنتوس في يناير.
وأشار التقرير إلى أن أندريا بيرلو يفضل ضم أوليفييه جيرو، الدولي الفرنسي، بينما يبقى فيرناندو يورينتي، لاعب الفريق السابق، كحل أخير
وولفرهامبتون الأقرب لكوستا
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن دوجلاس كوستا قد يقطع إعارته مع بايرن ميونخ بسبب قلة المشاركات وينتقل إلى وولفرهامبتون.
وسبق ورفض البرازيلي وولفز بسبب عدم مشاركته في دوري الأبطال بحسب التقرير، ولكن الآن قد يرحب بفرضية الانتقال له من أجل المشاركة بشكل أكبر.
بايرن ميونخ يُعلن رغبته في التعاقد مع أوباميكانو
اعترف كارل رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، باهتمامه بالتعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني، بعد اقتراب رحيل دافيد ألابا إلى ريال مدريد.
وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"بالطبع نحن نفكر في الأمر، ولكن ليس أوباميكانو فقط، هناك بعض المراكز الأخرى التي نريد تدعيمها".
وأضاف:"هو مرتبط بعقد مع لايبزيج وسيظل لاعبًا لهم حتى نهاية الموسم، لذلك من المبكر التفكير في قدومه لبايرن الآن"
آرسنال يتعاقد مع مات ريان
أعلن آرسنال بصورة رسمية عن التعاقد مع مات ريان حارس مرمى برايتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
👋 Welcome to The Arsenal, @MatyRyan!— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2021
The @Socceroos keeper joins us on loan from @OfficialBHAFC until the end of the season 🤝
ميلان على وشك التعاقد مع توموري
وصل فيكايو توموري إلى مدينة ميلانو الإيطالية تمهيدًا للتوقيع بشكل رسمي على عقد إعارته من تشيلسي إلى ميلان في الشتاء الحالي.
العقد سينطوي على بند أحقية الشراء نظير 25 مليون يورو الصيف المقبل، لكنه ليس بإلزامي.
آرسنال يقتحم سباق أوديجارد واللاعب يطلب مهلة للتفكير
قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول بكامل قوته، في سباق التعاقد مع لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد من ريال مدريد.
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف أن ريال سوسييداد كان على وشك التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولكن آرسنال تدخل في اللحظة الأخيرة.
ويحاول النادي الإنجليزي الانقضاض على الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة، خاصة وأن أوديجارد نفسه طلب مهلة للتفكير بعد دخول المدفعجية في الصورة
مانشستر يونايتد متمسك بفان دي بيك رغم كل شيء
زعمت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت عروضًا وصلت إليها من أجل التعاقد مع دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة هذا الشتاء.
المؤكد أن أولي جونار سولشاير يؤمن بأن الدولي الهولندي سينجح في التأقلم قريبًا حتى وإن بدا الأمر صعبًا، والإيمان داخل النادي واضح بأن فان دي بيك لاعب هام لن يتم الاستغناء عنه أبدًا الآن.
ليفربول وآرسنال يحاولان التعاقد مع فينيسيوس
دخل ليفربول وآرسنال في صراع من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.
إدارة الملكي لن تمانع بيع الدولي البرازيلي بعد موسمه الباهت للغاية، خصوصًا وأن النية حاليًا هي جمع الأموال اللازمة لتمويل صفقة كيليان مبابي الضخمة.
بوجبا يؤجل المفاوضات مع مانشستر يونايتد
اتفق بول بوجبا مع إدارة ناديه مانشستر يونايتد على تأجيل المفاوضات حول مستقبله إلى وقت آخر بنهاية الموسم الجاري.
صحيفة "دايلي ميل" أشارت إلى أن الدولي الفرنسي يفضل أن يتحدث عن عقده ورحيله من عدمه مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وليس الآن.