أخبار الانتقالات: ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس وصراع إنجليزي يبدأ عليه!

اعترف كارل رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، باهتمامه بالتعاقد مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزيج الألماني، بعد اقتراب رحيل دافيد ألابا إلى ريال مدريد.

وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية:"بالطبع نحن نفكر في الأمر، ولكن ليس أوباميكانو فقط، هناك بعض المراكز الأخرى التي نريد تدعيمها".

وأضاف:"هو مرتبط بعقد مع لايبزيج وسيظل لاعبًا لهم حتى نهاية الموسم، لذلك من المبكر التفكير في قدومه لبايرن الآن"