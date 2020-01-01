أخبار الانتقالات: ليستر يريد مهاجم الريال وليفربول يفكر في ألابا

بايرن ميونخ بدأ يمل من مماطلة ألابا
يبدو أن ألابا يخطط للرحيل
سحب بايرن ميونخ عرض عقده مع ديفيد ألابا بعد فشله في التوصل لاتفاق مع النمساوي الدولي.
قال رئيس بايرن هربرت هاينر إن النادي حدد موعدًا نهائيًا في 31 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق وقرر إنهاء المناقشات بعد أن أشار وكيل ألابا إلى أن عرضهم الأخير غير مقبول.
تنتهي صفقة المدافع الحالية في نهاية الموسم وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ألابا حراً في مناقشة الشروط مع الأندية المنافسة اعتبارًا من يناير.
ليستر سيتي يفكر في ضم مهاجم ريال مدريد
يوفيتش يقترب من الدوري الإنجليزي
يستكشف ليستر سيتي خيار استعارة لوكا يوفيتش من ريال مدريد، وفقًا لصحيفة The Mirror.
يعاني المهاجم الصربي من أجل الحصول على فرصة في إسبانيا وقد يُسمح له بالذهاب بحثًا عن وقت مشاركة أكبر في مكان آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.
مارينرز يعلن انضمام هاتش
A born and bred Coastie gets his shot at the @ALeague.— Central Coast Mariners (@CCMariners) November 1, 2020
Welcome aboard, Hatchy. #CCMFC
Details 👉👉 https://t.co/RDRFj70M9S pic.twitter.com/T3KGXg8VKH
تشامبنيس ينضم إلى بريزبان رور
How's this news for your Monday morning! Welcome back to Brisbane, Joey! 🤝— Brisbane Roar FC (@brisbaneroar) November 1, 2020
👉 https://t.co/YG6ruxhDZl#ForTheCrest pic.twitter.com/bsVbkd99Ly
ليفربول يفكر في ضم نجم بايرن ميونخ
الريدز يفكرون في ضم ألابا
يعتقد كيفين فيليبس أن ليفربول سينظر في التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا في يناير.
وقال فيليبس لموقع فوتبول إنسايدر "ألابا بالتأكيد خيار، إنها بالتأكيد منطقة سينظر إليها ليفربول، لديه الكثير من الجودة ويمكنه اللعب في عدد من المراكز".
"سيكون بالتأكيد لاعبًا مرحبًا به من كلوب وسيتعرف عليه كلوب جيدًا، سيكون على اتصال بأشخاص يعرفونه جيدًا."
جندوزي سعيد بالإعارة إلى هيرتا برلين
يشعر لاعب خط وسط أرسنال ماتيو جندوزي بالسعادة بقراره الانضمام إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة.
وقال لـ BILD. "كان لدي خيارات وطلبات أخرى، لكنني فكرت في الأمر بعناية واتخذت قرارًا واعًا بالانضمام إلى هيرتا ،"
"الأيام القليلة الأولى ببرلين ومع الفريق، تعزز قراري".
لاعب مانشستر سيتي السابق ينهي فترته في السعودية
أنهى ويلفريد بوني مهاجم مانشستر سيتي السابق فترته القصيرة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الإتحاد.
وأعلن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، يوم الأحد، أنه توصل إلى اتفاق متبادل مع فريق مدينة الملك عبد الله الرياضية لإنهاء عقده بعد 10 أشهر في النادي.
انضم بوني إلى الاتحاد بعقد لمدة عام ونصف في يناير، بعد أن أطلق سراحه من قبل نادي البطولة سوانزي سيتي وقدم خمسة أهداف في 10 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين شارك فيها.
موقف إبراهيموفيتش من التجديد لميلان
فتح زلاتان ابراهيموفيتش الباب أمام البقاء في ميلان بعد نهاية الموسم.
وقال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا يوم الأحد "عندما وصلت قبل 6 أشهر، أراد ميلان عقدًا أطول ولكن لأكون صادقًا مع نفسي طلبت التوقيع لمدة 6 أشهر فقط لم يكن أحدًا ليكون غير راضٍ".
"في نهاية الموسم ، دعونا نرى كيف أنا، لا أريد أن اترك ميلان في موقف سلبي".
ريال مدريد لا ينوي القيام بصفقات في يناير
لا يخطط ريال مدريد لأي صفقات خلال فترة الانتقالات في يناير، حسب صحيفة ماركا.
يضع بطل الدوري الأسباني اللمسات الأخيرة على ميزانية مبسطة، ولن يقوم بأي صفقة ما لم يتم إجراء المزيد من المبيعات.