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أخبار الانتقالات: ليستر يريد مهاجم الريال وليفربول يفكر في ألابا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Alaba
Sport1

بايرن ميونخ بدأ يمل من مماطلة ألابا

2020-11-02T11:48:07Z

يبدو أن ألابا يخطط للرحيل

سحب بايرن ميونخ عرض عقده مع ديفيد ألابا بعد فشله في التوصل لاتفاق مع النمساوي الدولي.

قال رئيس بايرن هربرت هاينر إن النادي حدد موعدًا نهائيًا في 31 أكتوبر للتوصل إلى اتفاق وقرر إنهاء المناقشات بعد أن أشار وكيل ألابا إلى أن عرضهم الأخير غير مقبول.

تنتهي صفقة المدافع الحالية في نهاية الموسم وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون ألابا حراً في مناقشة الشروط مع الأندية المنافسة اعتبارًا من يناير.

David Alaba Bayern Munich 2020-21
Getty

ليستر سيتي يفكر في ضم مهاجم ريال مدريد

2020-11-02T11:46:02Z

يوفيتش يقترب من الدوري الإنجليزي

يستكشف ليستر سيتي خيار استعارة لوكا يوفيتش من ريال مدريد، وفقًا لصحيفة The Mirror.

يعاني المهاجم الصربي من أجل الحصول على فرصة في إسبانيا وقد يُسمح له بالذهاب بحثًا عن وقت مشاركة أكبر في مكان آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

Luka Jovic Real Madrid 2020
Getty

ليفربول يفكر في ضم نجم بايرن ميونخ

2020-11-02T11:41:05Z

الريدز يفكرون في ضم ألابا

يعتقد كيفين فيليبس أن ليفربول سينظر في التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا في يناير.

وقال فيليبس لموقع فوتبول إنسايدر "ألابا بالتأكيد خيار، إنها بالتأكيد منطقة سينظر إليها ليفربول، لديه الكثير من الجودة ويمكنه اللعب في عدد من المراكز".

"سيكون بالتأكيد لاعبًا مرحبًا به من كلوب وسيتعرف عليه كلوب جيدًا، سيكون على اتصال بأشخاص يعرفونه جيدًا."

جندوزي سعيد بالإعارة إلى هيرتا برلين

2020-11-02T11:39:15Z

يشعر لاعب خط وسط أرسنال ماتيو جندوزي بالسعادة بقراره الانضمام إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة.

وقال لـ BILD. "كان لدي خيارات وطلبات أخرى، لكنني فكرت في الأمر بعناية واتخذت قرارًا واعًا بالانضمام إلى هيرتا ،"

"الأيام القليلة الأولى ببرلين ومع الفريق، تعزز قراري".

Matteo Guendouzi Arsenal 2019-20
Getty Images

لاعب مانشستر سيتي السابق ينهي فترته في السعودية

2020-11-02T11:37:47Z

أنهى ويلفريد بوني مهاجم مانشستر سيتي السابق فترته القصيرة في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي الإتحاد.

وأعلن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، يوم الأحد، أنه توصل إلى اتفاق متبادل مع فريق مدينة الملك عبد الله الرياضية لإنهاء عقده بعد 10 أشهر في النادي.

انضم بوني إلى الاتحاد بعقد لمدة عام ونصف في يناير، بعد أن أطلق سراحه من قبل نادي البطولة سوانزي سيتي وقدم خمسة أهداف في 10 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين شارك فيها.

موقف إبراهيموفيتش من التجديد لميلان

2020-11-02T11:35:59Z

فتح زلاتان ابراهيموفيتش الباب أمام البقاء في ميلان بعد نهاية الموسم.

وقال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا يوم الأحد "عندما وصلت قبل 6 أشهر، أراد ميلان عقدًا أطول ولكن لأكون صادقًا مع نفسي طلبت التوقيع لمدة 6 أشهر فقط لم يكن أحدًا ليكون غير راضٍ".

"في نهاية الموسم ، دعونا نرى كيف أنا، لا أريد أن اترك ميلان في موقف سلبي".

Zlatan Ibrahimovic, Serie A, Milan, 2020-21
Getty

ريال مدريد لا ينوي القيام بصفقات في يناير

2020-11-01T11:48:35Z

لا يخطط ريال مدريد لأي صفقات خلال فترة الانتقالات في يناير، حسب صحيفة ماركا.

يضع بطل الدوري الأسباني اللمسات الأخيرة على ميزانية مبسطة، ولن يقوم بأي صفقة ما لم يتم إجراء المزيد من المبيعات.

Zidane
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