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أخبار الانتقالات: مبابي يبلغ باريس برغبته في الرحيل وإصابة فان دايك تقرب كوليبالي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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PSG-ANGERS Mbappe 02102020
Getty

فليك يتمنى بقاء ألابا في بايرن ميونخ

2020-10-30T14:17:41Z

عقد اللاعب ينتهي في صيف 2021

يتمنى مدرب بايرن ميونخ هانزي فليك بقاء مدافع فريقه دافيد ألابا.

ينتهي عقد ألابا في نهاية موسم 2020-21، وقد تسبب مفاوضات تجديد العقد في خلافات بين واده وأولي هوينيس.

David Alaba Bayern Munich 2020-21
Getty

برشلونة يخطط لضم جارسيا في يناير

2020-10-30T14:14:13Z

بحسب ESPN فإن برشلونة يجهز للتحرك نحو مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا في سوق الانتقالات في يناير القادم.

حاول العملاق الكتالوني ضم صاحب الـ19 عامًا في سوق الانتقالات الصيفية 2020، لكن محاولته باءت بالفشل.

مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل

2020-10-30T14:10:01Z

أخبار جيدة لريال مدريد المهتم باللاعب

بحسب أوك دياريو، فإن كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه يرغب في الرحيل من الفريق.

لا يرغب النجم الفرنسي في الدخول مع صراع مع فريقه، كذلك لا يرغب في الرحيل مجانًا مع انتهاء عقده، لذا قام بتحذير النادي.

جدير بالذكر أن اللاعب مطلوب بقوة في ريال مدريد..

Mbappe PSG 2020
Getty

أوريجي قد يرحل من ليفربول في يناير

2020-10-30T14:05:19Z

قديغادر المهاجم ديفوك أوريجي ليفربول مع بداية سوق الانتقالات في يناير، وذلك لحاجته للمزيد من الدقائق على أرضية الملعب.

صاحب الـ25 عامًا لم يلعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد، وبحسب ليفربول إيكو فإن ذلك قد يدفعه للرحيل، خاصةً مع وجود اهتمام من كلوب بروج.

يوفنتوس يقرر شراء موراتا

2020-10-30T14:03:13Z

أوضحت "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لن ينتظر نهاية الإعارة الموسمية الثنائية لمهاجمه ألفارو موراتا من أجل تفعيل بند الشراء نهائياً.

وقال التقرير إن البيانكونيري سيتفاوض يونيو المقبل مع أتلتيكو مدريد من أجل دفع القيمة النهائية البالغة 45 مليون يورو، ولكن لم يتضح بعد مصير الاستعارة الخاصة بالموسم الثاني المقدرة في حدود 10 مليون يورو أخرى.

يوفنتوس يطارد حلم بوجبا

2020-10-30T14:01:40Z

البيانكونيري لم يفقد الأمل في استعادة نجمه السابق

أشارت "كالتشيو ميركاتو" إلى أن يوفنتوس لم يفقد بعد الأمل في ضم بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد رغم تفعيل الأخير بند التجديد حتى 2022.

ويأمل يونايتد في تمديد بقاء الفرنسي لمدة أطول، ولكن العلاقة ليست مثالية بين الطرفين، مما يجعل يوفنتوس يأمل في إمكانية نجاح فرصه بإعادته الصيف القادم

Paul Pogba Manchester United 2020-21
Getty

صراع على إريكسن

2020-10-30T14:00:42Z

"10Sport" ذكرت أن الثنائي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مهتمان بخدمات كريستيان إريكسن، وقد يتحركان لضمه في يناير.

الدنماركي حتى الآن شارك فقط في ثلاث مباريات أساسياً منذ بداية الموسم وفشل في فرض نفسه على تشكيل أنطونيو كونتي.

ميلان يتوصل لاتفاق مع إيكاردي

2020-10-30T13:58:45Z

هل يعود الأرجنتيني لإيطاليا من بوابة غريم فريقه السابق إنتر؟

ذكر "TodoFichajes" أن ميلان قد أتم اتفاقاً شخصياً مع مهاجم باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي من أجل ضمه بعد فشله في العثور على مكان أساسي الموسم الحالي مع فريقه.

لاعب إنتر السابق قد يكلف ميلان قرابة 40 مليون يورو، المبلغ الذي وافق إيفان جازيديس، مدير النادي، على صرفه، بحسب التقرير الإسباني.

Mauro Icardi PSG Ligue 1
Getty

اهتمام من مانشستر يونايتد بتشالهان أوغلو

2020-10-30T13:57:02Z

بحسب "TodoFichajes"، فإن مانشستر يونايتد دخل على الخط من أجل ضم هاكان تشالهان أوغلو، متوسط ميدان ميلان.

وينتهي عقد صانع الألعاب التركي مع الروسونيري في 2021، ولم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق لتمديده، وسط أنباء عن محاولة لتسويقه من وكيله لعديد الأندية

كوليبالي يتحدث عن انتقاله لليفربول

2020-10-30T13:55:29Z

هل تقرب إصابة فان دايك السنغالي من الريدز؟

علق كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كوليبالي ارتبط بالانتقال إلى الريدز أكثر من مرة، وذلك من أجل تدعيم دفاع الفريق الإنجليزي بناء على طلب المدرب يورجن كلوب، ولكن اللاعب قرر البقاء مع ناديه الحالي.

وفي هذا السياق قال اللاعب بعد فوز فريقه 1/0 على ريال سوسييداد بالدوري الأوروبي:"أحب نابولي والجماهير تحبني وهذا هو الأهم، أحاول باستمرار تجهيز نفسي لكل مباراة قادمة للفريق".

وأضاف:"هناك بعض الأندية تحاول التعاقد معي، ولكن عقدي مستمر لمدة 3 سنوات وأعمل على مساعدة الفريق طوال فترة تواجدي بالنادي"

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