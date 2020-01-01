أخبار الانتقالات: ريال مدريد يصارع برشلونة على ألابا ويونايتد يخفض سعر بوجبا

توتنهام يقرر تمديد عقد سون
قرر داني ليفي، رئيس توتنهام، أن يُجدد عقد هيونج مين سون مع السبيرز وأن يجعله يتقاضى أجرًا يتساوى به مع الهداف هاري كين.
القائد الحالي لتوتنهام يتقاضى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، بينما ينتهي عقد سون في 2023 لكن بعد تألقه الشديد في الآونة الأخيرة بات لزامًا عن إدارة النادي اللندني تأمين استمراره في كتيبة جوزيه مورينيو لفترة أطول.
ريال مدريد يدخل الصراع حول ألابا
صحيفة "آس" في تقريرٍ لها أشارت إلى أن ريال مدريد سيدخل الصراع للتعاقد مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ خلال الفترة المقبلة.
ألابا سيكون متاحًا للانتقال مجانًا أينما شاء في الصيف المقبل بنهاية عقده في بايرن، وقد يرحل في يناير بقيمة مخفضة وسط اهتمام من برشلونة تحديدًا به.
مانشستر يونايتد يخفض سعر بوجبا وترقب من ريال مدريد
قررت إدارة مانشستر يونايتد تخفيض سعر بول بوجبا ليصبح 60 مليون يورو بعد أن كان يزيد عن 100 مليون، وذلك في أعقاب مستوياته المتواضعة هذا الموسم.
هذا الخبر سيكون جيدًا لريال مدريد، الذي لا يزال يحلم بالتعاقد مع الدولي الفرنسي بناء على رغبة مواطنه ومدرب الملكي زين الدين زيدان.
مانشستر يونايتد سيحاول التعاقد مع ديمبيلي في يناير
كشفت تقارير إسبانية أن مانشستر يونايتد سيحاول مرة أخرى التعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب تقارير موندو ديبورتيفو فإن اليونايتد سيحاول الحصول على اللاعب الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير على أن يشتري عقده بالكامل في الصيف المقبل.
مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع ناجلسمان
أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد يضع عينه نصب التعاقد مع يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج لخلافة أولي جونار سولشاير في أولد ترافورد.
وبحسب المتداول فإن الألماني يدخل ضمن القائمة التي تضم أيضًا ماوريسيو بوتشيتينو، والذي يُعد حاليًا المرشح الأقرب.
الكشف عن قيمة انتقال كاباك المحتملة لليفربول
أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن شالكه سيوافق على رحيل مدافعه أوتشان كاباك إلى ليفربول فقط مقابل 18 مليون يورو.
التقارير الواردة من قبل كانت قد أشارت إلى أن قيمة الدولي التركي ستكون 40 مليون يورو، بيد أن مسؤولي أنفيلد علموا أن الصفقة قد تكون بنصف هذا الرقم إن أرادوا.
مبادلة محتملة بين إنتر ونابولي
ذكرت "توتوسبورت" أن إنتر قد يكون هو من يتحصل على توقيع أركاديوش ميليك الخارج من الحسابات في نابولي، وذلك عبر صفقة تبادلية.
وقال التقرير إن إنتر قد يعرض رادجا ناينجولان، أو كريستيان إريكسن، ولكن في صفقات منفصلة، من أجل تسهيل عملية التعاقد مع ميليك.
برشلونة يوجه أنظاره نحو ماركوس تورام
يتابع نادي برشلونة الإسباني، موقف الجناح الفرنسي ماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تمهيدًا لضمه في أقرب فرصة ممكنة.
صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام برشلونة بالتعاقد مع تورام، طمحًا في الحصول على خدماته، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 32 مليون يورو.
ولا يعتبر برشلونة هو النادي الوحيد المهتم بنجل الأسطورة الفرنسية ليليان تورام، بل هناك أيضًا محاولات من يوفنتوس وميلان
ريال مدريد يضع خطة التعاقد مع هالاند ومبابي
أصبح نادي ريال مدريد الإسباني، هو الأقرب للحصول على خدمات المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن إدارة ريال تؤمن جيدًا أن هالاند هو النجم القادم بقوة على الساحة العالمية السنوات القادمة.
وأشارت إلى أن ريال وضع خطة واضحة لتعزيز صفوف الفريق، بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا في 2021 ومعه الفرنسي كيليان مبابي.
وفي 2022 ستبدأ المحاولات من أجل التعاقد مع هالاند، في محاولة لبناء مجموعة قادرة على حصد جميع الألقاب للنادي الإسباني.
العديد من التقارير أكدت أن هناك بندًا موقعًا في عقد هالاند يتيح له الرحيل مقابل 75 مليون يورو، لكن تبين أن الأمر هو اتفاق شفهي فقط بين وكيل اللاعب مينو رايولا وإدارة دورتموند
ميلان يعمل على ضم مهاجم مدريد بشكل نهائي
يعمل نادي إيه سي ميلان على ضم إبراهيم دياز من ريال مدريد بصفقة دائمة، حسب صحيفة كورييري ديلو سبورت.
يُزعم أن الروسونيري من المقرر أن يلتقي بمسؤولين من نادي العاصمة الإسباني لمناقشة شروط الصفقة، والتي من المحتمل أن تكلف الإيطاليين أكثر من 25 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك، يدعي التقرير أن اللاعب نفسه يفضل البقاء في سان سيرو بدلاً من محاولة شق طريقه إلى خطط الفريق الأول لزين الدين زيدان.
ريال مدريد يبدأ في محادثات تجديد راموس
الميرنجي يناقش العقد الجديد مع قائد الفريق
افتتح ريال مدريد محادثات مع سيرخيو راموس بخصوص العقد الجديد، حسب قول ESPN.
سيشهد قائد البلانكوس، الذي سجل 100 هدف للنادي، انتهاء عقده الحالي في عام 2021، لكن الإدارة في السانتياجو برنابيو مصممون على الاحتفاظ بخدمات مدافع يبلغ من العمر 34 عامًا.
بايرن ميونخ يحاول بيع ألابا في يناير
بايرن ميونخ يخفض سعر ألابا
تم إخطار ليفربول وجميع الأندية الآخرين المهتمة بضم ديفيد ألابا، بأنه قد يكون متاحًا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني فقط (39 مليون دولار) في يناير.
أفاد موقع Football Insider أن بايرن ميونخ مستعد لخفض السعر المطلوب إلى النصف للاعب الذي سيصبح وكيلاً حراً في صيف 2021.