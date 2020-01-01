أخبار الانتقالات: خلاف مع نجل زيدان أدى لرحيله ووبوتشيتينو رفض برشلونة

ليفربول على استعداد لدخول السباق للتعاقد مع ميلان سكرينيار من إنتر، حسب ESPN.

لطالما ارتبط قلب الدفاع بالانتقال إلى توتنهام، الذي من المتوقع أن يقدم عرضًا في يناير أو الصيف المقبل.

لكن بحث ليفربول عن بديل للمصاب فيرجيل فان ديك قد يؤدي إلى الانقضاض عليه لإغرائه إلى الأنفيلد بدلاً من ذلك.