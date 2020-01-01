مدونة حية

أخبار الانتقالات: حارس اليونايتد يريد الرحيل وإنتر قد يخطف كانتي قبل الريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

محدث
التعليقات()
N'Golo Kante Chelsea Inter

إنتر يسابق الريال لضم نجم تشيلسي

2020-11-08T10:35:59Z

إنتر قد يخطف كانتي إلى السان سيرو قبل ريال مدريد

برز لاعب خط وسط تشيلسي نجولو كانتي كهدف انتقال رئيسي للإنتر ، وفقًا لتقارير كانال +.

تم ربط الجانب الإيطالي بالعديد من نجوم البلوز في الأيام الأخيرة، لكن هدفهم الرئيسي هو التوقيع مع الفائز بكأس العالم، وفقًا لـ French TV station.

ويمثل ذلك ضربة لريال مدريد الحريص على ضم اللاعب.

N'Golo Kante Chelsea 2020-21
Getty

حارس اليونايتد يريد الرحيل

2020-11-08T10:29:53Z

حارس مانشستر يونايتد يسعى لمغادرة الأولد ترافورد

يتدرب سيرجيو روميرو بمفرده في مانشستر يونايتد بينما ينتظر إطلاق سراحه المأمول في يناير، حسب صحيفة صن.

فقد الأرجنتيني مكانه  كحارس مرمى بديل أمام دين هندرسون وهو يائس للبدء في نادٍ جديد.

Sergio Romero - Manchester United
Getty Images

دي ماريا لا ينوي مغادرة باريس سان جيرمان

2020-11-08T10:29:06Z

أكد أنخيل دي ماريا أنه لن يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان إلى ناد أوروبي آخر.

وأشار الأرجنتيني لقناة Canal + "أبذل قصارى جهدي. أريد أن أنهي مسيرتي الأوروبية هنا ، لكن الأمر لا يعود لي فقط".

Angel Di Maria PSG Rennes Ligue 1 07112020
Getty

قلق مدريدي بسبب لاعبهم المعار

2020-11-08T10:28:36Z

يتزايد قلق ريال مدريد بشأن وضع المعار رينير، حسب ما أوردته صحيفة آس.

البرازيلي، المعار إلى بوروسيا دورتموند، تم استبعاده مرة أخرى في مباراة بايرن ميونخ ولعب بالكاد 100 دقيقة منذ انتقاله إلى نادي البوندسليجا.

أرتيتا يقول إن آرسنال لم يندم على بيع مارتينيز

2020-11-08T10:26:15Z

يقول ميكيل أرتيتا إن أرسنال سمح لإميليانو مارتينيز بالمغادرة إلى أستون فيلا لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله لحارس مرمى قضى أكثر من 10 سنوات في شمال لندن.

انتقل مارتينيز إلى ميدلاندز في الصيف بعد أن فشل في الحصول على تأكيدات من أرتيتا بأنه سيكون رقم واحد هذا الموسم.

ايضًا كان الحارس الأرجنتيني قد تدخل بدلاً من بيرند لينو المصاب خلال الأشهر الأخيرة من موسم 2019-20 ولعب دورًا رئيسيًا في نجاح أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.

Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty

جيرارد يريد تجديد عقد نجمه

2020-11-08T10:25:45Z

سيناقش رئيس رينجرز ستيفن جيرارد صفقة جديدة لستيفن ديفيس "عندما يحين الوقت".

وقال في تصريحه لصحيفة هيرالد "إنه محترف كبير، رائع للعمل معه ونحن بحاجة إلى محاولة إبقاء ستيفن في هذا المكان من الآن وحتى نهاية الموسم لأنه إذا فعلنا ذلك ، فأنا متأكد من أنه سيساهم في الفريق بشكل جيد للغاية".

"من السابق لأوانه مناقشة العقود في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على كرة القدم وهذا أمر سأناقشه أنا وروس بشكل خاص مع بعض اللاعبين والوكلاء والتمثيل في الوقت المناسب."

وست هام ينافس اليونايتد لضم ديمبيلي

2020-11-08T10:23:37Z

مهاجم ليون متاح الآن للانتقال

ويستهام مستعد لاتخاذ خطوة لصالح موسى ديمبيلي المرتبط بمانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا صن.

قد يكون مهاجم ليون متاحًا مقابل رسوم تبلغ حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت بعد أن كافح ليقدم أفضل مستوياته حتى الآن في موسم 2020-21.

20200815_Moussa Dembele_Lyon
(C)Getty Images

ميلان يريد ضم مدافع فيرونا

2020-11-07T11:46:41Z

تواصل ميلان مع هيلاس فيرونا بشأن الانتقال المحتمل لماتيو لوفاتو، حسب تقارير كالتشيوميركاتو.

أبهر الجميع قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا منذ انضمامه إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي ووضعه الروسونيري على رأس قائمة الأهداف.

وبالفعل أجرى ميلان محادثات مع وكيل المدافع وكذلك ناديه.

آرسنال يتطلعون إلى المعجزة المجرية

2020-11-07T11:41:35Z

دومينيك زوبوسزلاي هو هدف جاد للانتقال لمدرب آرسنال ميكيل أرتيتا في يناير، وفقًا لإندكس.

كان لاعب خط وسط رد بول سالزبورج يذهل الكشافة بأدائه، ويمكن أن يسعى آرسنال للتعاقد معه كبديل لصفقة لحسام عوار.