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أخبار الانتقالات | رونالدو يحطم فان دي بيك وتشيلسي خلف ساني

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 6 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Leroy Sane Bayern Munich 2020-21
Getty

يورينتي يبحث عن فريق

2021-09-06T07:36:59Z

قالت "آس" إن فيرناندو يورينتي، المهاجم الإسباني المخضرم، يبحث حالياً عن فريق جديد.

وانتهى عقد يورينتي مع أودينيزي بحلول نهاية الموسم الماضي ولكن لم ينضم لأي فريق منذ وقتها.

لوبيتيجي يوضح أسباب انهيار صفقة كوندي

2021-09-06T07:33:04Z

قال جولن لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، إن مجلس إدارة إشبيلية هو من رفض رحيل جول كوندي لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي.

وقال مدرب الفريق الأندلسي إن عرض البلوز لم يكن كافياً ليفرط إشبيلية في قلب دفاعه الفرنسي. المزيد من التفاصيل هنا

ستوريدج يقترب من فريق إسباني

2021-09-06T07:30:40Z

نشر دانييل ستوريدج، المهاجم الإنجليزي الذي لا ينتمي لأي فريق، صورة من تدريبات مايوركا اعتبرها البعض إشارة لمستقبله.

ومنذ تجربته في تركيا مع طرابزون سبور، ولم يلعب المهاجم الدولي السابق مع أي فريق.

إلتشي يواصل النشاط في الميركاتو

2021-09-06T07:25:30Z

بعد أن تعاقد مع خافيير باستوري مجاناً عقب فسخ عقده في روما، واصل إلتشي نشاطه واقترب من لاعب جديد.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن الفريق الإسباني سيضم برانيسلاف كنيزيفيتش الذي لا ينتمي لأي فريق بالوقت الراهن.

وكيله: فان دي بيك سيعاني بسبب رونالدو

2021-09-06T07:23:15Z

قال وكيل دوني فان دي بيك مع "زيجو" إن وصول كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد سيعقد موقف اللاعب الهولندي أكثر مع الفريق الإنجليزي.

ويعاني دي بيك من قلة المشاركة في صفوف يونايتد منذ وصوله الموسم الماضي، ووكيله يظن أن إضافة رونالدو ستعيد بول بوجبا للوسط وتعقد موقف الهولندي أكثر.

تشيلسي يريد ساني

2021-09-06T07:21:00Z

قالت "إكسبريس" إن تشيلسي هو آخر الأندية المهتمة بخدمات نجم ألمانيا وبايرن ميونخ ليروي ساني.

وأضاف التقرير أن توماس توخيل شخصياً هو من يريد مواطنه في البلوز، لينضم لآرسنال وتوتنهم المهتمان باللاعب.

صفقة تبادلية بين ميلان وتوتنهام

2021-09-06T07:19:37Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن توتنهام يستهدف صفقة تبادلية مع ميلان تخض فرانك كيسييه وتانجوي ندومبيلي.

وقال التقرير إن سبيرز يريد استغلال لاعبه الخارج من الحسابات للحصول على الإيفواري الرافض حتى الآن للتمديد مع الروسونيري.

جوتسه يجدد مع إيندهوفن

2021-09-06T07:18:14Z

أعلن بي إس في إيندهوفن عن تمديد عقد لاعبه الألماني ماريو جوتسه لعامين إضافيين.

بطل العالم في 2014 انضم لصفوف الفريق الهولندي الصيف الماضي مجاناً بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.