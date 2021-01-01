أخبار الانتقالات | رونالدو يحطم فان دي بيك وتشيلسي خلف ساني

قال جولن لوبيتيجي، مدرب إشبيلية، إن مجلس إدارة إشبيلية هو من رفض رحيل جول كوندي لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي.

وقال مدرب الفريق الأندلسي إن عرض البلوز لم يكن كافياً ليفرط إشبيلية في قلب دفاعه الفرنسي. المزيد من التفاصيل هنا