أخبار الانتقالات | روديجر يقترب من الرحيل وصراع على إيسكو

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إيفرتون وليستر يستهداف إيسكو
ذكرت "فيكاخيس" أن ليستر سيتي وإيفرتون سيحاولا ضم إيسكو في الفترة المقبلة.
صانع الألعاب الإسباني مرشح لمغادرة ريال مدريد بسبب عدم دخوله في التشكيل الأساسي بصفة منتظمة.
شالوباه قريب من التمديد
ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أن تريفور شالوباه سيمدد عقده في صفوف تشيلسي.
المدافع الشاب ظهر بشكل مميز في بداية الموسم الجاري، مما شجع ناديه على تمديد عقده.
مانشستر سيتي يستهدف زكريا
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع دنيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ.
وينتهي عقد لاعب الوسط السويسري في نهاية الموسم، وارتبط بالانتقال لصفوف روما الآونة الأخيرة.
روديجر يفاوض ثلاثة أندية
ذكر جيانلوكا دي مارزيو أن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر في مفاوضات مع ثلاثة أندية بعد فشله في التوصل لاتفاق للتمديد مع البلوز.
وبحسب التقرير، يتحدث المدافع الألماني مع توتنهام، مانشستر سيتي، ويوفنتوس بالوقت الراهن.