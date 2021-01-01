أخبار الانتقالات | روديجر يقترب من الرحيل وصراع على إيسكو

ذكر جيانلوكا دي مارزيو أن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر في مفاوضات مع ثلاثة أندية بعد فشله في التوصل لاتفاق للتمديد مع البلوز.

وبحسب التقرير، يتحدث المدافع الألماني مع توتنهام، مانشستر سيتي، ويوفنتوس بالوقت الراهن.