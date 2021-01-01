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أخبار الانتقالات | روديجر يقترب من الرحيل وصراع على إيسكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Antonio Rudiger Chelsea 2021-22
Getty

نادٍ سعودي يُنافس الاتحاد على "خطف" معلول من الأهلي

2021-10-25T07:20:43Z

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وكيل أعمال كروس يكشف كواليس صفقة يونايتد

2021-10-25T07:20:11Z

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إيفرتون وليستر يستهداف إيسكو

2021-10-25T07:17:47Z

ذكرت "فيكاخيس" أن ليستر سيتي وإيفرتون سيحاولا ضم إيسكو في الفترة المقبلة.

صانع الألعاب الإسباني مرشح لمغادرة ريال مدريد بسبب عدم دخوله في التشكيل الأساسي بصفة منتظمة.

شالوباه قريب من التمديد

2021-10-25T07:15:27Z

ذكرت صحيفة "فوتبول لندن" أن تريفور شالوباه سيمدد عقده في صفوف تشيلسي.

المدافع الشاب ظهر بشكل مميز في بداية الموسم الجاري، مما شجع ناديه على تمديد عقده.

مانشستر سيتي يستهدف زكريا

2021-10-25T07:14:13Z

أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع دنيس زكريا، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ.

وينتهي عقد لاعب الوسط السويسري في نهاية الموسم، وارتبط بالانتقال لصفوف روما الآونة الأخيرة.

روديجر يفاوض ثلاثة أندية

2021-10-25T07:12:35Z

ذكر جيانلوكا دي مارزيو أن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر في مفاوضات مع ثلاثة أندية بعد فشله في التوصل لاتفاق للتمديد مع البلوز.

وبحسب التقرير، يتحدث المدافع الألماني مع توتنهام، مانشستر سيتي، ويوفنتوس بالوقت الراهن.