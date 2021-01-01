أخبار الانتقالات: رقم ضخم مقابل رايس وتوتنهام يحدد بديل لوريس حال رحيله!

برايتون يجدد لحارسه حتى عام 2025
✍️ Rob Sanchez has signed a new contract until June 2025.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 23, 2021
🤝 @firsttouchgames #BHAFC 🔵⚪️
ليفاندوفسكي يناقش الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي!
قال روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، إنه يعرف الكثير عن الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه لن ينجذب إلى الانتقال المحتمل إلى أمريكا الشمالية في المستقبل.
قالت زوجة ليفاندوفسكي في الماضي إن زوجها مهتم بإنهاء مسيرته المهنية في لوس أنجلوس ، الأمر الذي يثير فضول كل من لوس أنجلوس جالاكسي ولوس أنجلوس إف سي.
وكيله.. 10 فرق فقط يمكنها تحمل تكاليف هالاند
سيكون إرلينج هالاند نجم "الجيل الجديد" من لاعبي كرة القدم وفقًا لما قاله وكيله مينو رايولا، إن 10 فرق فقط يمكنها تحمل تكاليف مهاجم بوروسيا دورتموند، وأربعة فرق منهم في إنجلترا.
يزعم وكيل هالاند أنه خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وزلاتان إبراهيموفيتش، ويقول إن كل الفرق سترغب في التوقيع معه.
مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ مُتأثر بالرحيل!
قال ماركو روزه، مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ، إنه تأثر بالغضب الموجه إليه بسبب قراره الانتقال إلى دورتموند.
من المقرر أن يتولى روز دورتموند بعد نهاية هذا الموسم، وكان موضع انتقادات كثيرة لقراره بالرحيل عن جلادباخ.
وست هام يعلن رقم ضخم من أجل رايس!
سيطلب وست هام 100 مليون جنيه إسترليني من أي نادٍ يتطلع إلى التعاقد مع ديكلان رايس، وفقًا لتقرير TalkSport.
ارتبط لاعب خط الوسط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى تشيلسي أو مانشستر يونايتد، على الرغم من أن أي صفقة محتملة لن تكون رخيصة.
يعتقد وست هام أنهم سيكونون قادرين على الاحتفاظ بلاعب خط وسط إنجلترا، خاصة إذا تمكنوا من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أنهم يحتلون المركز الرابع.
توتنهام يحدد بديل لوريس حال رحيله
عقد حارس مرمى توتنهام أوشك على النفاد
ذكرت صحيفة ديلي ميل أن توتنهام سيتجه نحو نيكّ بوب حارس مرمى بيرنلي إذا قام ماوريسيو بوتشيتينو بضم هوجو لوريس في باريس سان جيرمان.
بعد هذا الموسم، سيكون أمام لوريس عام واحد فقط على عقده مع توتنهام، مما يفتح الباب أمام رحيل محتمل.
آرسنال يبدأ مفاوضات التجديد لنجمه الشاب
آرسنال يجري محادثات مع ميجيل عزيز بشأن عقد جديد، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
ظهر النجم البالغ من العمر 18 عامًا مع الفريق الأول في ديسمبر، حيث ساهم في الفوز 4-2 على دوندالك في الدوري الأوروبي.
من المقرر أن تنتهي صفقته الحالية في نهاية الموسم.
وسط تراجع حاد تحت قيادة مورينيو.. توتنهام يحدد البديل
مدرب ألماني خلفًا لمورينيو
إذا أقال توتنهام جوزيه مورينيو، فإن يوليان ناجيلسمان مدرب لايبزيج، سيصبح الهدف الأساسي للنادي، وفقًا لصحيفة التليجراف.
يحتل توتنهام المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربع هزائم في خمس مباريات.
باريس سان جيرمان يقترب من ضم بيليرين
باريس قد يخطف المدافع قبل برشلونة
ذكرت تقارير صحفية أنه من المرجح أن يغادر هيكتور بيليرين آرسنال هذا الصيف، مع كون باريس سان جيرمان الوجهة الرئيسية للظهير الأيمن "المتشوق" للانتقال خارج إنجلترا.
كان نادي العاصمة الفرنسية يبحث عن ضم الإسباني في عام 2020، لكن ساعد المدرب ميكيل أرتيتا في إقناعه بالبقاء مع آرسنال لموسم آخر، قد لا يكون أرتيتا محظوظًا جدًا هذه المرة، يبدو أن برشلونة والعديد من أندية الدوري الإيطالي يهتمون بالمدافع.
وبحسب ما ورد عُرض على آرسنال ما يصل إلى 28.8 مليون يورو من أجل المدافع قبل حوالي ستة أشهر.
أربع وجهات محتملة لأجويرو
يتمتع مهاجم مانشستر سيتي منذ فترة طويلة باهتمام كبير داخل وخارج إنجلترا
حسب صحيفة ذا ميرور، فإن الأندية الأربعة التالية على اتصال بسيرخيو أجويرو بشأن انتقال مجاني هذا الصيف، وهم برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.
من المتوقع على نطاق واسع أن يغادر مانشستر سيتي في الصيف عندما ينتهي عقده، لكن وجهته لا تزال غامضة.
يوفنتوس يوضح موقف ديبالا
أكد المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي، أن النادي لا يزال مستمر في المفاوضات مع المهاجم الثمين باولو ديبالا، بشأن عقد جديد مع السيدة العجوز.