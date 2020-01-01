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أخبار الانتقالات: رحيل ميسي في نهاية الموسم وأرتيتا على حافة الانهيار!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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barcelona valencia leo messi
Getty

خوان لابورتا يحدد أول صفقاته حال فوزه

2020-12-20T10:58:51Z

جعل خوان لابورتا هيكتور بيليرين لاعب آرسنال في مقدمة أولوياته إذا أصبح مرة أخرى رئيسًا لبرشلونة، كما تدعي ذا ميرور.

رئيس البلوجرانا السابق مستعد لدفع ما يصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني لإعادة الظهير الأيمن، الذي غادر النادي الكتالوني إلى الجانرز وهو في سن 16 عامًا.

باريس والسيتي على يقين من رحيل ميسي!

2020-12-20T10:57:38Z

سيبذل الفريقان قصارى جهدهما في الانتقالات الصيفية

يظن كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أن موسم 2020-21 سيكون الموسم الأخير لليونيل ميسي في برشلونة، وفقًا لتقرير 90 دقيقة.

حاول الأرجنتيني الرحيل في الصيف، وبينما يأمل النادي الكتالوني في الاحتفاظ بنجمه، لن يدخر منافسهما الأوروبيان أي جهد في أملهما للاستيلاء على جوهرتهم وهدافهم التاريخي عندما يقترب الموسم الحالي من نهايته.

Messi Barcelona
Getty Images

لامبارد يصر على ضم نجم وست هام

2020-12-20T10:56:02Z

جعل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ديكلان رايس هدفه الرئيسي في الانتقالات، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

وبرز رايس الذي انطلق من أكاديمية تشيلسي، كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

Frank Lampard Chelsea 2020
Getty Images

أرتيتا على حافة الانهيار!

2020-12-20T10:52:28Z

تراجع آرسنال في الترتيب مجددًا بعد هزيمة أخرى، هذه المرة أمام إيفرتون، حيث يحتاج أرتيتا مديرهم الفني الآن إلى معجزة لتجنب فقدان وظيفته.
Mikel Arteta Arsenal 2020-21
Getty Images

رئيس برشلونة مستمر في دعم كومان

2020-12-20T10:50:50Z

يصر كارليس توسكيتس رئيس برشلونة المؤقت على أنه لا يزال يدعم رونالد كومان على الرغم من خسارة المزيد من النقاط أمام فالنسيا.

وقال توسكيتس عبر ماركا "لن أقيل أي شخص".

"كومان يقوم بعمل جيد، ولديه قرارات جيدة، إنه يحظى بدعمي."

Koeman Barcelona
Getty

ديفيد مويس مستمر في وست هام

2020-12-20T10:48:50Z

المدير الفني لوست هام يقول أن ديفيد مويس حريص على تمديد إقامته في النادي.

وقال للصحفيين "سننظر في الأمور التي ستدخل مع العام الجديد في وقت ما لكن لا يوجد اندفاع كبير."

"أعتقد أنه بسبب بدايتنا العظيمة، نريد أن نتأكد من أننا نركز ونواصل التقدم."

يوفنتوس يطلب من نابولي تخفيض سعر نجمه

2020-12-20T10:47:15Z

طلب يوفنتوس من نابولي خفض السعر المطلوب لشراء المهاجم البولندي أركاديوس ميليك - وفقًا لموقع توتوسبورت.

يأمل الأزوري في الحصول على 18 مليون يورو (16 مليون جنيه إسترليني / 22 مليون دولار) كرسوم للاعب البالغ من العمر 26 عامًا في يناير، لكن بطل الدوري الإيطالي يأمل في التفاوض على صفقة أقل سعرًا.

سينتهي الأمر بنابولي بخسارة ميليك بدون مقابل ما لم يتمكنوا من بيعه في الانتقالات الشتوية في يناير، مع انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل.

Arkadiusz Milik Juventus
Getty/Goal

ليستر مستعد لبيع جراي

2020-12-20T10:46:14Z

ليستر سيتي جاهز لبيع ديماراي جراي - حسب 90 min.

توتنهام وإيفرتون وساوثامبتون وكريستال بالاس جميعهم مهتمون باللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تأخر في ترتيب الفريق على ملعب كينج باور في الأشهر الأخيرة.

سوف يتبنى ليستر أي عروض لجراي في يناير، وقد حدد بالفعل لاعب سلتيك ريان كريستي كبديل محتمل.

صراع أوروبي على نجم مارسيليا

2020-12-16T09:15:31Z

من المرجح أن يغادر بوبكر كامارا مارسيليا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

تم ربط لاعب الوسط المدافع والبالغ من العمر 21 عامًا بكبار أوروبا أمثال بايرن ميونخ وبرشلونة، كا يقال أيضًا إنه هدف لمانشستر سيتي وتشيلسي.

وأفيد في قناة RMC أن مرسيليا تلقى عرضًا كبيرًا في يناير، ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الدوري الفرنسي.