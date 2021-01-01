أخبار الانتقالات | رانجنيك يعرض خدماته على مانشستر ومورينيو يتصل بأتلتيكو

ذكرت "كادينا" أن جوزيه مورينيو اتصل بشخص مقرب منه في أتلتيكو مدريد لعرض لاعب روما جونزالو فيار على الفريق الإسباني.

ولم يلعب فيار هذا الموسم بالدوري الإيطالي، وفقط شارك بدوري المؤتمر الأوروبي وخرج من حسابات البرتغالي.