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أخبار الانتقالات | دوناروما يوقع لباريس، وآرسنال يحاول خطف نجم مانشستر يونايتد

أخبار الانتقالات اليوم 13 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Gianluigi Donnarumma PSG
Getty

مارسيا يدرس ضم لويز

2021-06-13T20:14:47Z

يحاول نادي مارسيا إتمام التعاقد مع دافيد لويز الذي أعلن رحيله عن صفوف آرسنال

لاعب تشيلسي السابق قد يعود للدوري البرازيلي أو يلعب في الدوري الأمريكي لكن مارسيليا يرغب في إعادته إلى فرنسا

دوناروما يوقع لخمس سنوات مع باريس سان جيرمان

2021-06-13T20:08:16Z

الصفقة انتهت والإعلان الرسمي قريبًا

كشفت تقارير صحفية أنّ دوناروما، حارس منتخب إيطاليا، وقع بالفعل على عقد لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان.

وسوف ينضم الحارس الشاب لصفوف الفريق الفرنسي بالمجان مع انطلاق الموسم الجديد

20210610 Italy Donnarumma
Getty Images

آرسنال يحاول ضم فان دي بيك

2021-06-13T20:04:45Z

كشف تقارير صحفية عن تواصل آرسنال مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع فان دي بيك

الجانرز يستغل خروج الهولندي من حسابات مدرب الشياطين الحمر لضمه في الصيف الجاري.

Donny van de Beek
Getty Images

سيلفا يطلب مغادرة سيتي

2021-06-13T09:53:34Z

بحسب الصحفي "دنكن كاسلز"، طلب برناردو سيلفا من ناديه المغادرة خلال الصيف الجاري.

اللاعب يشعر بأن دوره قد تقلص مع ناديه الإنجليزي ويطمح لفريق يعطيه دورأً أكبر.

الاتحاد يحدد بديل بريجوفيتش

2021-06-13T09:52:32Z

المزيد من هنا.

فييرا يقترب من التدريب في إنجلترا

2021-06-13T09:51:34Z

أوضحت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن بورنموث يفاوض باتريك فييرا لتولي منصب المدير الفني.

الفرنسي الشاب سبق ودرب نيس ولكن رحل منتصف الموسم الماضي بسبب تدهور النتائج.

ليستر يفاوض داكا

2021-06-13T09:50:33Z

يستمر ليستر في النشاط بالميركاتو الصيفي وهذه المرة يوجه أنظاره نحو نجم سالزبورج باتسون داكا.

وبحسب "إكسبريس"، ليس ليستر النادي الإنجليزي الوحيد المهتم باللاعب المهاجم، ولكن عدة أندية بالبريميرليج.

برشلونة يتم التعاقد مع ديباي

2021-06-13T09:49:24Z

أكدت معظم المصادر الإسبانية أن برشلونة قد أتم التعاقد مع الدولي ممفيس ديباي.

الموقع الرسمي للنادي الكتالوني كان قبل يومين نشر صورة لقميص المهاجم ومعروض للبيع، مما أكد اقتراب الصفقة.

يونج يقترب من إنجلترا

2021-06-13T09:48:32Z

أوضحت "ميرور" أن لاعب إنتر المنتهي عقده أشلي يونج تلقى عرضاً من بيرنلي.

الدولي الإنجليزي السابق قيل إن إنتر قد يمدد عقده، وأنه قد تلقى أيضاً عرضاً من فريقه السابق واتفورد.

إيفرتون مهتم بنيتو

2021-06-13T09:47:41Z

أوضحت "موندو" أن إيفرتون يبحث عن حارس جديد وحدد بديل برشلونة البرازيلي نيتو.

لاعب يوفنتوس وفيورنتينا السابق يريد فريقاً يمكنه من المشاركة بصفة أساسية الموسم المقبل بحسب التقارير.

آرسنال يفاوض فقير

2021-06-13T09:46:30Z

بحسب "آس"، دخل آرسنال وريال بيتيس في الأيام الماضية في مفاوضات جادة بخصوص نبيل فقير.

النادي الإنجليزي يريد صانع الألعاب الفرنسي ليكون معوضاً لصفقة إيميليانو بوينديا المنتقل إلى أستون فيلا.