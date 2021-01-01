أخبار الانتقالات: حكيمي إلى بايرن ميونخ وباريس يجد بديل مبابي!

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن صفقة انتقال ممفيس ديباي لصفوف برشلونة أوشكت على الحسم في الساعات المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تفاصيل صغيرة تفصل برشلونة عن الإعلان الرسمي عن الصفقة المجانية.