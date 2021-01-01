أخبار الانتقالات: حكيمي إلى بايرن ميونخ وباريس يجد بديل مبابي!

ليفربول يرفض بقاء كاباك
ozan kabakقرر نادي ليفربول أن يتخلص من اللاعب التركي أوزان كاباك نجم دفاعه المعار من صفوف شالكه الألماني في يناير الماضي.
وأوضحت صحيفة "صن" أن النادي لن يحول إعارته لانتقال نهائي وسيتركه يعود لفريقه بسبب قرب عودة فيرجيل فان دايك.
صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على حارس إشبيلية
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم الحارس الشاب ألفونسو باستور لاعب إشبيلية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أوضحت أن اللاعب ينتهي عقده مع الفريق الأندلسي بنهاية الموسم الجاري.
ديباي على وشك الانضمام لبرشلونة
أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن صفقة انتقال ممفيس ديباي لصفوف برشلونة أوشكت على الحسم في الساعات المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن تفاصيل صغيرة تفصل برشلونة عن الإعلان الرسمي عن الصفقة المجانية.
حكيمي مطلوب في بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي بايرن ميونخ في الحصول على خدمات النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر الإيطالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إنتر مضطر لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحسين حالته المالية قبل الموسم الجديد.
مانشستر يونايتد يفاوض بوجبا
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يريد التجديد للاعبه بول بوجبا نجم وسط ملعب الفريق في أقرب وقت ممكن.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن النادي يرفض في الوقت نفسه الاستجابة لضغط مينو رايولا وكيل اللاعب.
باريس سان جيرمان يريد ليفاندوفسكي
أوضحت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود فكرة لدى باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن اللاعب نفسه يبحث عن تحديات جديدة، وقد يجد غايته في باريس سان جيرمان.
مانشستر يونايتد يوقف البحث عن مهاجم
قرر مانشستر يونايتد أن يتوقف عن البحث عن مهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية القادم بنهاية الموسم الجاري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور"، والتي أكدت أن النادي سيعتمد على ميسون جرينوود بجوار إدينسون كافاني في الفترة المقبلة.