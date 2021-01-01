أخبار الانتقالات | جاكا يلمح بالمغادرة، ومدافع برشلونة على وشك الرحيل

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يمانع رحيل اللاعب.