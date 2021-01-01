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أخبار الانتقالات | جاكا يلمح بالمغادرة، ومدافع برشلونة على وشك الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 29 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Granit Xhaka Switzerland 2021
Getty Images

جاكا يلمح برحيله عن آرسنال

2021-06-29T19:56:35Z

اللاعب مطلوب في روما

ألمح جرانيت جاكا، لاعب آرسنال، باقترابه من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

وقال في تصريحات صحفية إنّه من الممتع تعلم لغة جديدة 

ليدز قريب من ضم فيربو مقابل 15 مليون يورو

2021-06-29T19:55:34Z

أضحى ليدز يونايتد قريبًا من إتمام التعاقد مع جونيور فيربو من برشلونة مقابل 15 مليون يورو

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة

مانشستر سيتي يدرس التخلي عن ستيرلينج لأجل كين

2021-06-29T19:53:24Z

اهتمامات الإنجليز فقط باليورو

قدم نادي مانشستر سيتي عرضًا لأجل ضم هاري كين مقابل 100 مليون إسترليني لكن توتنهام رفض ويدرس وضع رحيم ستيرلينج في صفقة تبادلية لكن الأخير لا يوافق على الأمر

أستون فيلا يجهز عرضًا باهظًا لضم تامي أبراهام

2021-06-29T19:47:55Z

يتمسك نادي أستون فيلا بإتمام التعاقد مع تامي أبراهام من تشيلسي مقابل 40 مليون إسترليني

رسميًا .. كونراد يرحل إلى مارسيليا

2021-06-29T16:08:01Z

لاعب آخر من لا ماسيا يغادر

تشيلسي يريد بيانيتش

2021-06-29T11:55:21Z

أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يمانع رحيل اللاعب.

عرض ثنائي ريال مدريد وبرشلونة على ميلان

2021-06-29T11:53:40Z

كشفت صحيفة "توتو سبورت"، عن عرض البرازيلي فيليبي كوتينيو على نادي ميلان في سوق الانتقالات.

نفس الصحيفة أكدت أن ميلان يفكر جديًا أيضًا في خيار خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي.

 

أومتيتي يستعد لمغادرة برشلونة

2021-06-29T11:52:03Z

أكدت تقارير صحفية عديدة على قرب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب مطلوب في مارسيليا الفرنسي.

مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو

2021-06-29T11:50:57Z

أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في تجديد عقد لاعبه فيرناندينيو لمدة موسم واحد إضافي.

جاء هذا في بيان نشره النادي، حيث كان عقده السابق ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

برشلونة يريد تجديد عقد روبرتو

2021-06-29T11:49:49Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو لمدة عامين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، حيث ينتهي تعاقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم الجديد.

آرسنال يتفق على ضم ظهير بنفيكا

2021-06-29T11:48:39Z

اتفق آرسنال الإنجليزي بشكل نهائي على ضم اللاعب نونو تافاريس مدافع فريق بنفيكا البرتغالي.

الصفقة ستكلف الفريق اللندني ثمانية مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات التي لم يتم الكشف عنها.

​تحديد موعد الاجتماع الحاسم لتقرير مصير رونالدو مع يوفنتوس

2021-06-29T11:48:00Z

جاء خروج منتخب البرتغال من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالخسارة في دور الستة عشر أمام بلجيكا، ليمثل نهاية حزينة لموسم كريستيانو رونالدو قائد "الرحالة" ونجم يوفنتوس الإيطالي.

وفاز يوفنتوس في موسم 2019-2020 بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن من حجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، باحتلال المركز الرابع، بعد تسعة مواسم من السيطرة على اللقب.

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