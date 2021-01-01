أخبار الانتقالات | جاكا يلمح بالمغادرة، ومدافع برشلونة على وشك الرحيل

جاكا يلمح برحيله عن آرسنال
اللاعب مطلوب في روما
ألمح جرانيت جاكا، لاعب آرسنال، باقترابه من الرحيل عن صفوف الجانرز خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
وقال في تصريحات صحفية إنّه من الممتع تعلم لغة جديدة
ليدز قريب من ضم فيربو مقابل 15 مليون يورو
أضحى ليدز يونايتد قريبًا من إتمام التعاقد مع جونيور فيربو من برشلونة مقابل 15 مليون يورو
ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة
مانشستر سيتي يدرس التخلي عن ستيرلينج لأجل كين
اهتمامات الإنجليز فقط باليورو
قدم نادي مانشستر سيتي عرضًا لأجل ضم هاري كين مقابل 100 مليون إسترليني لكن توتنهام رفض ويدرس وضع رحيم ستيرلينج في صفقة تبادلية لكن الأخير لا يوافق على الأمر
Man City offered £100m for Harry Kane, Tottenham refused.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2021
Sterling not intentioned to accept to be part of swap deals.
Man City interested in Jack Grealish too.
Jadon Sancho to Man Utd, more than close.
...but congrats to England players - they’re only focused on the Euros. pic.twitter.com/P3XHaTLEVe
أستون فيلا يجهز عرضًا باهظًا لضم تامي أبراهام
رسميًا .. كونراد يرحل إلى مارسيليا
لاعب آخر من لا ماسيا يغادر
┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) June 29, 2021
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تشيلسي يريد بيانيتش
أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم على رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش من برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو 10 سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يمانع رحيل اللاعب.
عرض ثنائي ريال مدريد وبرشلونة على ميلان
كشفت صحيفة "توتو سبورت"، عن عرض البرازيلي فيليبي كوتينيو على نادي ميلان في سوق الانتقالات.
نفس الصحيفة أكدت أن ميلان يفكر جديًا أيضًا في خيار خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد السابق وإيفرتون الحالي.
أومتيتي يستعد لمغادرة برشلونة
أكدت تقارير صحفية عديدة على قرب رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي عن صفوف برشلونة في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب مطلوب في مارسيليا الفرنسي.
مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو
أعلن نادي مانشستر سيتي عن نجاحه في تجديد عقد لاعبه فيرناندينيو لمدة موسم واحد إضافي.
جاء هذا في بيان نشره النادي، حيث كان عقده السابق ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.
برشلونة يريد تجديد عقد روبرتو
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لتجديد عقد لاعبه سيرجي روبرتو لمدة عامين.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، حيث ينتهي تعاقد اللاعب الحالي بنهاية الموسم الجديد.
آرسنال يتفق على ضم ظهير بنفيكا
اتفق آرسنال الإنجليزي بشكل نهائي على ضم اللاعب نونو تافاريس مدافع فريق بنفيكا البرتغالي.
الصفقة ستكلف الفريق اللندني ثمانية مليون يورو بالإضافة لبعض المتغيرات التي لم يتم الكشف عنها.
تحديد موعد الاجتماع الحاسم لتقرير مصير رونالدو مع يوفنتوس
جاء خروج منتخب البرتغال من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بالخسارة في دور الستة عشر أمام بلجيكا، ليمثل نهاية حزينة لموسم كريستيانو رونالدو قائد "الرحالة" ونجم يوفنتوس الإيطالي.
وفاز يوفنتوس في موسم 2019-2020 بلقبي كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وتمكن من حجز مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بشق الأنفس، باحتلال المركز الرابع، بعد تسعة مواسم من السيطرة على اللقب.المزيد من التفاصيل