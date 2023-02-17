مباشرأخبار الانتقالات | دي ماريا يحسم موقفه، وبرشلونة يعلن صفقته!
- -
أين يحط الرحال؟ زين الدين زيدان يلمح بموعد العودة إلى التدريب
- -
برشلونة يكشف عن صفقته الجديدة
أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي عن وصول لاعبه المكسيكي الجديد جوليان أراوخو من صفوف لوس أنجلوس جالاكسي لمدة ثلاثة أعوام ونصف.
- -
تين هاج لا يعلم بشأن التمويل الجديد
أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إنه لا يعلم إذا ما كان الفريق سيحصل على تمويل أكبر حال تمت عملية بيع النادي.
وقال تين هاج لـ "ديلي فوتبول": "ربما يحدث ذلك، محتمل، لا أعلم لكن في النهاية الأمر لا يتوقف علي".
- -
دي ماريا ينفي التواصل مع أندية أخرى
نفى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أن يكون على تواصل مع أي فريق آخر للانضمام له في تلك الفترة في ظل ربطه بالانتقال إلى جلطة سراي التركي.
وقال دي ماريا لـ "ESPN": "أنا سعيد في يوفنتوس، لكنني لا أتحدث عن عقدي الجديد معهم أو مع أي فريق آخر، نحن لسنا في تلك المرحلة".
- -
ريدناب يعود للتدريب من بوابة ليدز؟
فجرت "ميرور" مفاجأة كبرى بالحديث عن اهتمام ليدز بالتعاقد مع هاري ريدناب، المدرب الإنجليزي المخضرم.
وارتبط ليدز بعدة مدربين مؤخراً مثل مارسيلو جاياردو ونونو سانتو وألفريد شرودر عقب إقالة جيسي مارش، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع أي مدير فني بعد.
- -
بايرن يحدد سعر سابيتزر
قالت "بيلد" إن بايرن ميونخ أخبر مانشستر يونايتد بأنه يطلب قرابة 22 مليون يورو ثمناً لبيع مارسيل سابيتزر.
متوسط الميدان النمساوي انضم في يناير الماضي ليونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
- -
أتلتيكو مهتم بفيرمينو
ذكرت "كادينا سير" أن أتلتيكو مدريد عازم على ضم روبيرتو فيرمينو حال قرر ليفربول عدم مد عقد النجم البرازيلي.
وألمح مدرب ليفربول يورجن كلوب في أكثر من مناسبة لرغبته في استمرار المهاجم الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.
- -
ثورة في إنتر الصيف المقبل
قالت "لاجازيتا" إن إنتر حدد الرباعي فرانك كيسييه من برشلونة، روبرتو بيريرا، متوسط ميدان أودينيزي، شالار سوينجو، مدافع ليستر، وكريس سمولينج، مدافع روما، لدعم صفوفه الصيف القادم.
وقال التقرير إن الباب مفتوح لرحيل مارسيلو بروزوفيتش وستيفان دي فري من أجل إفساح المجال للإحلال والتجديد في صفوف الفريق.
- -
دي ماريا نحو جلطة سراي
ذكرت "آس" أن أنخيل دي ماريا يملك عرضاً جاداً من جلطة سراي من أجل الانضمام لصفوفه في الصيف المقبل.
ويحاول النادي التركي إقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام لصفوفه مجاناً في ظل انتهاء عقده مع يوفنتوس الصيف المقبل.
- -
تورام لا يملك عروضاً جادة إلا من إنتر
ذكرت "لاجازيتا" أن ماركوس تورام حالياً لا يملك عروضاً إلا من صفوف إنتر، في ظل تركيز بايرن ميونخ على هاري كين وكولو مواني، وعدم وصول عروض إنجليزية جادة للاعب.
وأشعل اللاعب الشائعات بعد أن نشر صورة لنجم إنتر السابق أدريانو عبر حسابه على إنستجرام، ولكن الأمر كان لبعث التهاني للبرازيلي بعيد ميلاده الحادي والأربعين.