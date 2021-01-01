أخبار الانتقالات | توتنهام يطلب مارسيال وتشيلسي يطارد بيراردي

قال فابريزيو رومانو إن إرلينج هالاند حتى هذه اللحظة مستمر مع فريقه بوروسيا دورتموند ولن يرحل هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير إن تشيلسي لم يتقدم بعرض لضم المهاجم النرويجي عكس ما ذُكر مؤخراً.