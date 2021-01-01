أخبار الانتقالات | تشيلسي يدخل سباق ساؤول ولابورت معروض للبيع

ذكرت "فوتبول لندن" أن توتنهام حول أنظاره نحو بابي سار، متوسط ميدان ميتز، من أجل دعم خط وسطه.

الخطوة تأتي بعدما أكدت تقارير تعثر مفاوضات سبيرز لضم ناهيتان نانديز من صفوف كالياري بسبب مطالب الفريق الإيطالي.