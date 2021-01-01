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أخبار الانتقالات | تشيلسي يحاول خطف كوندي وموهبة ريال مدريد يطلب الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، الثلاثاء 27 يوليو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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Jules Kounde Sevilla
Getty Images

توتنهام يدرس التعاقد مع مدافع الأرجنتين

2021-07-27T16:21:29Z

روميرو تألق في كوبا أمريكا

يدرس نادي توتنهام إتمام التعاقد مع مدافع أتالانتا كريستيان روميرو بعد تألقه مع الأرجنتين في التتويج بكوبا أمريكا 2021

وبحسب تليجراف البريطانية فإنّ توتنهام مستعد لدفع 40 مليون إسترليني لجلب المدافع

إنتر يضع لاوتارو على قائمة الراحلين

2021-07-27T16:11:37Z

وضع نادي إنتر مهاجمه لاوتارو مارتينيز على قائمة الراحلين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية

اللاعب يحظى باهتمام من مانشستر سيتي وتشيلسي وكذلك أتلتيكو مدريد، كما أنّ النيراتزوري يبحث عن توفير عائد مادي جيد لتحسين الوضع الاقتصادي

فيرنر يرفض مغادرة تشيلسي

2021-07-27T16:10:11Z

كشفت صحيفة "سبورت1" الألمانية أنّ تيمو فيرنر رفض الرحيل عن صفوف تشيلسي في ظل محاولات بايرن ميونخ التعاقد معه

اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي وتطوير مستواه الموسم الجديد

لاعب ريال مدريد يطلب العودة إلى آرسنال

2021-07-27T16:02:00Z

أوديجارد لن يستمر طويلًا

كشفت تقارير صحفية أنّ مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد لا يشعر بأهميته في خطة كارلو أنشيلوتي للموسم المقبل.

ولا يرغب اللاعب في البقاء حبيس دكة البدلاء في الموسم الجديد مما دفعه للتفكير في العودة إلى آرسنال 

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(C)Getty Images

جوهرة برشلونة يرفض تمديد عقده

2021-07-27T15:58:56Z

كشفت صحيفة "سبورت" أنّ لاعب برشلونة الشاب إيكر برافو يرفض التوقيع على عقده الجديد مع النادي الكتالوني

مهاجم برشلونة صاحب الـ16 عامًا عازم على الرحيل في ظل اهتمام من أندية يوفنتوس وروما وباير ليفركوزن وفرانكفورت بالتعاقد معه

تشيلسي يدرس التعاقد مع كوندي

2021-07-27T15:56:53Z

صفقة قوية للدفاع

يطارد نادي تشيلسي مدافع إشبيلية، جول كوندي، الذي تألق في الموسم الماضي وأوضح رغبته في الرحيل

كوندي توصل لاتفاق للتوقيع على عقد يمتد حتى 2026 مع البلوز