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أخبار الانتقالات: تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال وخطة السيتي لضم هالاند!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 6 فبراير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Erling Haaland Borussia Dortmund 2021
Getty Images

تشيلسي يجدد اهتمامه بسانشو

2021-02-06T10:40:06Z

دورتموند يتوقع رحيل الجناح

تشيلسي مستعد لإعادة إشعال اهتمامه بجادون سانشو، وفقًا لسبورت1.

يُزعم أن بوروسيا دورتموند يتوقع رحيل الجناح الإنجليزي في نهاية الموسم وتشيلسي مهتم جدًا بالتعاقد معه.

بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الذي يراقبه هو وديمبيلي لاعب برشلونة.

Jadon Sancho BVB Borussia Dortmund RB Leipzig Bundesliga 09012021
Getty Images

ريال مدريد يتحلى بالصبر في صفقة مبابي!

2021-02-06T10:34:52Z

ذكرت صحيفة ماركا أن ريال مدريد سينتظر أن يضع باريس سان جيرمان كيليان مبابي في سوق الانتقالات قبل أن يتخذ خطوة.

لدى مبابي عرض للتجديد في باريس، لكن إذا لم يوقعه، فقد النادي الفرنسي إلى بيعه بدلاً من المخاطرة بخسارته مجانًا، حيث مع نهاية هذا الموسم سيكون مُتبقي في عقده سنة واحدة.

Kylian Mbappe PSG
Getty

سولشاير يؤكد سعادة بوجبا مع اليونايتد

2021-02-06T10:33:32Z

يصر أولي جونار سولسشاير على أن بول بوجبا "سعيد" في مانشستر يونايتد رغم الغموض الذي يسيطر على مستقبل النجم الفرنسي.

من المقرر أن ينتهي عقد بوجبا في عام 2022، وبعد أن صرح شقيق اللاعب الفرنسي بأنه يعتقد أن مان يونايتد يجب أن يبيعه هذا الصيف، أصر سولشاير على أن نجمه سعيد في الأولد ترافورد.

تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال!

2021-02-06T10:32:55Z

يتطلع تشيلسي إلى خطف الصفقة المرتقبة في ريال مدريد ديفيد ألابا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.

من المقرر أن يغادر ألابا بايرن ميونخ هذا الصيف كلاعب حر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتعاقد أصحاب البرنابيو مع النجم النمساوي.

لكن توماس توخيل، المدرب الجديد لتشيلسي، معجب بالمدافع وركز أنظاره على ألابا كعامل أساسي لتدعيم خط الدفاع.

هل الفوز بالدوري الإنجليزي سيكون السبب في ضم هالاند؟

2021-02-06T10:32:31Z

خطة جوارديولا لضم هالاند

يعتقد مانشستر سيتي أن فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم سيقنع إيرلينج هالاند بالانضمام إلى النادي.

وفقًا لصحيفة ديلي ستار، جعل بيب جوارديولا نجم دورتموند أفضل اختيار له ليحل محل سيرجيو أجويرو والنادي مستعد لهذه الخطوة.

يأمل السيتي في إحضار هالاند إلى إنجلترا هذا الصيف، ويعتقدون أن الفوز باللقب سيكون ميزة إضافية ستحفز هالاند للانتقال.

بيكيه "لن أغادر برشلونة أبداً"

2021-02-06T10:31:12Z

يقول جيرارد بيكيه إنه سيعتزل في برشلونة لأنه لا يرى نفسه يلعب مع نادٍ آخر.

وقال في تصريحه: "سأعتزل في برشلونة، لقد قلت هذا دائمًا، ألعب كرة القدم لأنني أمثل برشلونة، ولا أرى نفسي في أي فريق آخر."

ليفربول يراقب جناح ليدز

2021-02-06T10:30:16Z

ليفربول يراقب عن كثب جناح ليدز رافينها، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

سجل رافينها أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويقال إنه أثار إعجابًا كبيرًا للمسئولين في الآنفيلد.

وست هام سيقاتل مرة أخرى من أجل النصيري

2021-02-05T15:33:22Z

زعمت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن وست هام سيحاول مرة أخرى التعاقد مع يوسف النصيري لاعب إشبيلية في الصيف المقبل.

عرض النادي الإنجليزي البالغ 25 مليون يورو رفضه النادي الأندلسي، لكن بحسب الصحيفة فإن العرض الجديد سيصل إلى 35 مليون يورو.

ريجيلون يسعى للعودة إلى ريال مدريد

2021-02-05T15:30:46Z

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية على أن سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر لتوتنهام، يرغب بكل قوة في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى الصيف المقبل.

العودة قد تتم مع خروج مارسيلو المتوقع، إلى جانب وجود بند إعادة شراء في عقد الظهير الطائر مع السبيرز من نصيب الريال.

تشيلسي يطلب استعادة هازارد من ريال مدريد بنصف الثمن

2021-02-05T15:26:38Z

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه باستعادة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والتعاقد معه من ريال مدريد الصيف القادم.

هازارد رحل عن البلوز في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليحقق اللاعب حلمه بالعمل مع المدرب زين الدين زيدان.

موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أكد أن تشيلسي يريد ضم هازارد مرة أخرى ولكن بنصف الثمن، عن طريق دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.