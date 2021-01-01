مدونة حية

أخبار الانتقالات | تشيلسي وراء كومان ومدرب نيوكاسل الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

محدث
التعليقات (0)
Kingsley Coman Union Berlin Bayern 30102021
Getty Images

ريال مدريد يحاول مع نجم سبورتينج

2021-11-05T07:28:02Z

ذكر "ترانسفير ماركت ويب" أن ريال مدريد سيحاول ضم بالينيا، متوسط ميدان سبورتينج لشبونة.

ويملك اللاعب الشاب شرطاً جزائياً بقيمة 60 مليون يورو في عقده، وذكر التقرير أن بي إس جي يتابعه كذلك.

تعقد مفاوضات بروزوفيتش وإنتر

2021-11-05T07:26:40Z

ذكرت "سكاي" أن مارسيلو بروزوفيتش يقترب من عدم تجديد عقده مع إنتر.

اللاعب الكرواتي يطلب راتباً 7 مليون يورو بالموسم، بينما توقف عرض إنتر عند 6 ملايين بالإضافة للحوافز.

أزمة سعود عبد الحميد تتصاعد

2021-11-05T07:24:42Z

اقرأ هنا

برشلونة يطارد موهبة سيتي

2021-11-05T07:22:28Z

التفاصيل هنا

صراع أديمي يشتعل

2021-11-05T07:22:03Z

اقرأ هنا

إيدي هاو يقترب من نيوكاسل

2021-11-05T07:20:51Z

أوضحت "سكاي" أن إيدي هاو وافق على تولي تدريب نيوكاسل خلفاً لستيف بروس.

ومنذ رحيله عن بورنموث في 2020، لم يدرب هاو أي فريق.

تشيلسي وراء كومان

2021-11-05T07:19:47Z

ذكرت "بيلد" أن التأخير في تجديد عقد كينجسلي كومان مع بايرن ميونخ يشجع تشيلسي على الاهتمام باللاعب.

وليس تشيلسي فقط المهتم بحسب التقرير، ولكن هناك أيضاً برشلونة الذي يراه مناسباً لأسلوب لعبه.