أخبار الانتقالات: تشيلسي يراقب نجم موناكو وآرسنال يحدد بديل بيليرين

مورينيو "لا تسألني اسأل زيدان"!
اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لا يعرف الكثير عن احتمالية صفقة انتقال دائمة لجاريث بيل.
عندما سُئل عما إذا كان بيل يمكنه تمديد إقامته في توتنهام أم لا، نقلت بي بي سي سبورت عن مورينيو قوله: "إنه ليس لاعبًا في توتنهام، لذا فإن ريال مدريد يملك كل شيء في يديه.
"لدي فقط لاعب على سبيل الإعارة وأنا أحاول إخراج أفضل ما لديه في توتنهام".
وأضاف: "نحاول أن نعتني باللاعب الذي لدينا على سبيل الإعارة لنا ولكن أيضًا للاحترام الذي نكنه للنادي الذي أعار اللاعب، إذا كنت تريد أن تسأل أي شيء عن مستقبل جاريث، اطلب من زملائك في مدريد أن يسألوا زيدان."
تشيلسي يراقب نجم موناكو
بدأ لاعب خط الوسط مسيرته في الدوري الفرنسي في سن 18 عامًا
يبدي تشيلسي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع أوريلين تشواميني البالغ من العمر 21 عاما من موناكو، بحسب ESPN.
شارك اللاعب الفرنسي الدولي في 26 مباراة في الدوري مع موناكو هذا الموسم، مما ساعد النادي على المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي.
لاعب لايبزيج ينفي رغبته في الرحيل
قال مارسيل سابيتزر، لاعب خط وسط لايبزيج عبر سبورت بيلد، إنه يشعر بالرضا في ناديه الحالي ولا يتوق إلى مطاردة أجور أعلى في أماكن أخرى.
قال سابيتسر إنه طالما شعر أنه قادر على المنافسة على الألقاب، فليس لديه سبب للمغادرة.
تم ربط اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بالانتقال إلى مكان آخر، مع إدراج الدوري الإنجليزي الممتاز بين أقرب الوجهات.
مالك فالنسيا يفكر في بيع مهاجمه
يفكر مالك فالنسيا بيتر ليم، في بيع المهاجم جونكالو جيديس هذا الصيف في خطوة لخفض التكاليف، حسب سوبرديبورت.
انضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من باريس سان جيرمان في 2018، وسجل هدفًا واحدًا في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم.
عوار مازال على رادار يوفنتوس
يواصل يوفنتوس إبداء الاهتمام بلاعب خط وسط ليون حسام عوار، حسب كالتشيو ميركاتو.
كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سببًا رئيسيًا لأداء ليون القوي هذا الموسم، حيث سجل خمسة أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن.
تحذير من يورجن كلوب!
حذر يورجن كلوب من العواقب إذا انتهى بهم الحال خارج المراكز الأربعة الأولى، وعبر عن قلقه أن ذلك سيؤثر على الانتقالات وعلى الدعم المالي للنادي ككل.
آرسنال يحدد بديل بيليرين
تفيد تقارير بأن آرسنال قرر أن يبيع الظهير هيكتور بيليرين، وقال الصحفي فابريزيو رومانو أنهم يفكرون في مدافع برايتون تاريك لامبتي كبديل له.
بدأ لامبتي، البالغ من العمر 20 عامًا، 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، وهو نتاج أكاديمية تشيلسي.
بوروسيا دورتموند يراقب النجم المغربي
يوسف النصيري لاعب إشبيلية هو أحدث مهاجم مرتبط ببوروسيا دورتموند، حيث كتبت يورو سبورت أن المهاجم قد لفت نظر النادي الألماني كبديل محتمل لإرلينج هالاند.
لمحات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تشير إلى أنه صاحب دقة عالية بالأخص داخل منطقة الجزاء، حيث سجل 13 هدفًا في 24 مباراة بالدوري الإسباني هذا العام.
ميلان قريب من التجديد لنجمه
هاكان تشالهان أوغلو، أحد أفضل المبدعين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، الآن في محادثات متقدمة بشأن عقد جديد في ميلان، بحسب فابريزيو رومانو.
قدم اللاعب خمس تمريرات حاسمة على الأقل في كل موسم من المواسم الأربعة التي قضاها في ميلان.
إيفرتون يريد جوشوا كينج بشكل نهائي
على الرغم من عدم بدء إعارة جوشوا كينج حتى الآن، إلا أن إيفرتون يريد التمسك بمهاجم بورنموث بشكل دائم بعد فترة إقامته الحالية البالغة ستة أشهر، حسبما كتب موقع فوتبول إنسايدر.
اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لديه 166 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.