أخبار الانتقالات: تشيلسي يراقب نجم موناكو وآرسنال يحدد بديل بيليرين

اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لا يعرف الكثير عن احتمالية صفقة انتقال دائمة لجاريث بيل.

عندما سُئل عما إذا كان بيل يمكنه تمديد إقامته في توتنهام أم لا، نقلت بي بي سي سبورت عن مورينيو قوله: "إنه ليس لاعبًا في توتنهام، لذا فإن ريال مدريد يملك كل شيء في يديه.

"لدي فقط لاعب على سبيل الإعارة وأنا أحاول إخراج أفضل ما لديه في توتنهام".

وأضاف: "نحاول أن نعتني باللاعب الذي لدينا على سبيل الإعارة لنا ولكن أيضًا للاحترام الذي نكنه للنادي الذي أعار اللاعب، إذا كنت تريد أن تسأل أي شيء عن مستقبل جاريث، اطلب من زملائك في مدريد أن يسألوا زيدان."