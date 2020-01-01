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أخبار الانتقالات: جناح تشيلسي يريد الرحيل واليونايتد ينضم للسباق على يوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Luka Jovic Man Utd composite
Getty

توتنهام لا يزال يحاول ضم سكرينيار لاعب إنتر

2020-09-30T09:44:41Z

جناح تشيلسي يأمل في انتقال ألماني

2020-09-30T09:38:40Z

يتوق نجم تشيلسي كالوم هادسون أودوي للانضمام إلى بايرن ميونخ - وفقًا لقناة سكاي ألمانيا.

حاول عمالقة البوندسليجا التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا العام الماضي، لكنهم رأوا عدة عروض رسمية تم رفضها من البلوز.

يعتقد هدسون أودوي أن بايرن يثق بقدراته أكثر من تشيلسي، ويود أن يتم الانتقال إلى أليانز أرينا بعد خسارته في ستامفورد بريدج.

Callum Hudson-Odoi, Chelsea
Getty

زيدان يرفض رحيل مهاجمه

2020-09-30T09:36:31Z

رفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رحيل لوكا يوفيتش من النادي، وسط عروض من مانشستر يونايتد وأندية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وست هام يقدم عرض رسمي لضم مدافع فيورنتينا

2020-09-30T09:32:08Z

قدم وست هام عرضًا افتتاحيًا بقيمة 25 مليون يورو (23 مليون جنيه إسترليني / 29 مليون دولار) لمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش - وفقًا لجيانلوكا دي مارزيو.

تدرس فيورنتينا العرض، ولكن من المحتمل أن تطلب رسومًا أعلى قبل مغادرة أحد اللاعبين الأساسيين بالفريق.

ظهر ميلينكوفيتش في مباراتي فيورنتينا في بداية موسم الدوري الإيطالي الجديد، بما في ذلك الهزيمة المثيرة 4-3 أمام إنتر يوم السبت.

Nikola Milenkovic Fiorentina
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أنطونيو روديجر مستممر في تشيلسي

2020-09-30T09:30:34Z

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن أنطونيو روديجر ليس في طريقه للخروج من النادي، على الرغم من تأخره في ترتيب مهاجمين ستامفورد بريدج.

وقال لامبارد مساء الثلاثاء عندما سئل عما إذا كان روديجر على وشك الرحيل عن البلوز: "لا ، ليس الأمر في هذه المرحلة".

الشياطين الحمر جاهزون للانقضاض على مهاجم ريال مدريد

2020-09-30T09:29:37Z

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على مهاجم ريال مدريد

من المقرر أن يغادر لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد النادي على سبيل الإعارة مع ظهور مانشستر يونايتد كوجهة محتملة، حسبما ذكرت صحيفة آس.

كما قدمت أندية الدوري الإيطالي ميلان وإنتر وروما عروض للحصول على الصربي على سبيل الإعارة.

يحرص الشياطين الحمر على تعزيز هجومهم وينظرون إلى يوفيتش كخيار أرخص من إدينسون كافاني، الذي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى الأولد ترافورد.

يقال إن وجهة يوفيتش تعتمد على النادي الذي يمكن أن يضمن له أكبر وقت للعب هذا الموسم.

Luka Jovic Real Madrid 2020
Getty

عثمان ديمبيلي يريد البقاء في برشلونة

2020-09-30T09:26:38Z

ديمبيلي لا يريد الرحيل عن برشلونة

ديمبيلي بمغادرة برشلونة وسط اهتمام مانشستر يونايتد  كما ورد في سكاي ألمانيا.

الجناح مصمم على تحسين مسيرته في الكامب نو بعد إصاباته المتكررة في المواسم الأخيرة.

Ousmane Dembele, Barcelona 2020-21, La Liga
Getty

ميلان يريد مدافع ريال مدريد

2020-09-30T09:21:44Z

عرض إيطالي لضم مدافع ريال مدريد

عرض ميلان صفقة إعارة لمدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، بحسب جيانلوكا دي مارزيو.

يحاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي أيضًا تأمين إعارة لديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد لكن الشياطين الحمر مهتمون فقط ببيعه بشكل دائم.

Nacho Fernandez Betis Real Madrid La Liga 01132019
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فولهام ينافس توتنهام على مدافع إنتر

2020-09-30T09:19:35Z

يأمل فولهام في الفوز على توتنهام بالتعاقد مع قلب دفاع إنتر المدافع ميلان سكرينيار، حسب صحيفة ذا صن.

يجري توتنهام محادثات مع المدافع لكن فولهام متخوف من احتمالية أنهما قد يكونوا قادرون على التسلل والمطالبة بتوقيعه أولاً.