أخبار الانتقالات: نجم تشيلسي يقترب من اليونايتد والبايرن يشعر بالخيانة

كوليبالي لن يغادر نابولي
يعتقد كريستيانو جيونتولي رئيس نابولي، أن المدافع النجم كاليدو كوليبالي سيبقى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي رغم صلاته بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
كان كوليبالي مرتبطًا بقوة بعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فريق بيب جوارديولا وافق على صفقة للتعاقد مع قلب دفاع بنفيكا روبن دياس يوم الأحد.
كما ورد أن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي مهتم أيضًا بعد رحيل تياجو سيلفا.
أليكس تيليس يوافق على الانتقال لمانشستر يونايتد
تم الاتفاق بين أليكس تيليس وبين الشياطين الحمر على الشكل الشخصي
Alex Telles and Man United found an agreement on personal terms - tonight also on last details and agents commission. #MUFC are in talks with Porto about the fee. Man Utd also have a ‘plan B’.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2020
Re. Sancho: still the same, €120m or nothing. BVB have not received any new bid. 🔴
ميلان قد يخطف مدافع الدوري الإنجليزي قبل برشلونة
تواصل ميلان مع نوريتش سيتي بشأن توافر ماكس آرون، كما ذكرت ديلي ميل.
الظهير الأيمن البالغ من العمر 20 عامًا هو هدف لبرشلونة، ويريد معرفة ما إذا كان الانتقال إلى كامب نو سيؤتي ثماره قبل التفكير في أي عروض أخرى.
ميلان مستعد للانقضاض إذا لم ينتقل آرونز إلى إسبانيا، لكنه أيضًا يجري محادثات للتعاقد مع سيرج أورير من توتنهام.
برشلونة ينهي مطاردة لاوتارو
أنهى برشلونة سعيه وراء مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز - بحسب كالتشيو ميركاتو.
رفض النيرازوري التزحزح عن 80 مليون يورو (73 مليون جنيه إسترليني / 93 مليون دولار) طلبوا سعر الأرجنتيني، الذي لا يستطيع عمالقة الإسبان دفعه في الوقت الحالي.
كان لاوتارو حريصًا على لم شمله مع مواطنه ليونيل ميسي في الكامب نو، لكنه قبل قرار برشلونة النهائي وهو الآن يركز بشكل كامل على وجود موسم قوي في الإنتر 2020-21.
المدير الفني لباريس مازال يطالب بتعزيزات لفريقه
يأمل توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن يتمكن النادي من إحضار التعزيزات قبل انتهاء فترة الانتقالات الشهر المقبل.
وقال توخيل يوم الأحد عندما سئل عن التعاقدات المحتملة "آمل ذلك. أريد أن أصدق ذلك. أنت تعرف اللاعبين الذين خسرناهم."
البايرن يشعر بالخيانة بسبب انتقال ديست لبرشلونة
يشعر بايرن ميونخ "بالخيانة" من قبل أياكس مع استعداد سيرجينو ديست للتعاقد مع برشلونة، حسب صحيفة سبورت.
يعتقد عمالقة البوندسليجا أنهم كانوا على استعداد لدفع المزيد مقابل اللاعب، وأن أياكس استخدم "حيلًا قذرة" لضمان انتقال ديست إلى الكامب نو بدلاً من ذلك.
على خطى زيدان، كلوب لن يقوم بأي صفقات رغم أزمة الدفاع
قال يورجن كلوب إنه من غير المرجح أن يقوم ليفربول بأي تعاقدات أخرى قبل الموعد النهائي للانتقال، على الرغم من المخاوف بشأن وضع قلب دفاع الريدز.
تُرك بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في أزمة دفاعية، بعد إصابة جو جوميز وجويل ماتيب خلال الأسابيع الأولى من الموسم.
كلاهما غاب عن الفوز 2-0 الأسبوع الماضي على تشيلسي، حيث اضطر كلوب لبدء بلاعب خط الوسط فابينيو إلى جانب فيرجيل فان ديك.
نجم تشيلسي مطلوب في الأولد ترافورد
كانتي يقترب من مانشستر يونايتد
بدأ مانشستر يونايتد محادثات مع وكلاء نجولو كانتي وهم يتطلعون لتأمين صفقة مفاجئة، حسب ما نقلته ميرور.
تشيلسي منفتح على بيع اللاعب الفرنسي لكن كانتي سيحتاج إلى تخفيض كبير في أجره لتأمين الانتقال إلى أولد ترافورد.
سولشاير هو معجب كبير بكانتي ويعتقد أنه قادر على تعزيز خط وسط الشياطين الحمر.
برشلونة في حاجة إلى مهاجم
أقر رونالد كومان مدرب برشلونة بأنه يأمل في التعاقد مع مهاجم جديد بعد رحيل لويس سواريز لكنه اعترف أيضا أنه يمكن أن يعمل بدون مهاجم إذا لزم الأمر.
وقال كومان يوم الأحد بعد فوزه 4-0 على فياريال: "من الجيد دائمًا أن يكون لديك مهاجم آخر لوجود خطة أخرى، صحيح أنه يمكننا اللعب بدون مهاجم ، لقد عملنا على كيفية تبادل المراكز والتعمق في الهجوم، لكن من المهم أن يكون لدينا احتمالات أخرى".
لاتسيو مهتم بلاعب مانشستر يونايتد
ظهر لاعب وسط مانشستر يونايتد أندرياس بيريرا كهدف لاتسيو، حسب قناة سكاي إيطاليا.
يدرس النادي الإيطالي القيام بخطوة لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات.