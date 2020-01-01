أخبار الانتقالات: اليونايتد كاد يخطف فاتي وسمولينج يقترب من العودة لروما

قد يعود كريس سمولينج إلى روما بعد أن أعاد نادي الدرجة الأولى فتح المفاوضات مع مانشستر يونايتد.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أثناء إعارته في العاصمة الإيطالية الموسم الماضي، أبلغ الإيطاليين الشياطين الحمر بشأن انتقال دائم بعد توقف المحادثات الأولية، وفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو.

يُعتقد أن سمولينج الذي لم يظهر بعد في تشكيلة مانشستر يونايتد هذا الموسم، حريص على مغادرة أولد ترافورد والعودة إلى روما.