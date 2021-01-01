أخبار الانتقالات: تشيلسي يراقب مدافع أتلتيكو مدريد والعروض تنهال على موريبا

ليستر يستهدف نجم الريال السابق
حدد ليستر سيتي لاعب خط وسط إيفرتون خاميس رودريجيز كهدف انتقالي - وفقًا لما ذكره دون بالون.
يتوق الثعالب إلى إضافة قدر أكبر من الإبداع إلى صفوفهم من خلال التعاقد مع الكولومبي في فترة الانتقالات الصيفية.
ظهر رودريجيز في 18 مباراة بالدوري الممتاز مع إيفرتون حتى الآن هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.
رئيس الليجا يستعد لرحيل ميسي!
أكد خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، أنه "استعد بشكل جيد" لاحتمال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.
لقد أضر فيروس كورونا بالفعل بالدوري، حيث العملاق الكتالوني وحده مسؤولاً عن ديون بقيمة 1.2 مليار يورو، وسيبدو خروج عامل جذب رئيسي مثل ميسي لحظة مقلقة.
لكن تيباس يعتقد أن الدوري الإسباني آمن ماليًا بما يكفي لتحمل أي ضرر.
رياض محرز على رادار ريال مدريد
تم وضع رياض محرز على "قائمة أولويات" ريال مدريد في الانتقالات.
يفضل بيب جوارديولا أن يبقى الجناح في مانشستر سيتي، لكن فيشاجيس يدعي أن ريال مدريد يراقب النجم الجزائري ويمكنه تقديم عرض له في الصيف القادم.
لن يكون رحيل محرز من السيتي أمرًا سهلاً لأن لديه عقد حتى عام 2023، لكن ريال مدريد حريص على إضافة المزيد إلى خياراته الهجومية، وقد يكون محرز هو الخيار الأفضل في حال عدم التجديد ورحيل فاسكيز.
هنري يسعى للتواجد في آرسنال
أدار نجم آرسنال السابق مؤخرًا نادي مونتريال
قال تييري هنري لـ FourFourTwo إنه يرغب في العمل مع آرسنال بأي صفة، مازحًا أن حبه للنادي سيقوده إلى "قص العشب في ملعب الإمارات" إذا لزم الأمر.
لطالما كانت هناك توقعات بأن هنري سيدير الجانرز في النهاية.
تشيلسي يراقب مدافع أتلتيكو مدريد
تم ربط البلوز بمدافع أتليتي
يفكر تشيلسي في الانتقال الصيفي لمدافع أتليتيكو مدريد خوسيه خيمينيز، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
وبحسب ما ورد كان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا على رادارهم منذ عام 2016، وكانوا على صلة به علنًا في الصيف الماضي، لكن أصيب بإصابات عضلية هذا العام، حيث شارك في 12 مباراة فقط في الدوري الإسباني بسبب عدم توفره.
يبدو أن تشيلسي سيتواجد في السوق بحثًا عن تدعيم صفوفه الدفاعية.
نورويتش يريد تمديد إعارة لاعب توتنهام
يأمل نورويتش سيتي أن يتمكن من الاحتفاظ بأولي سكيب، اللاعب المعار من توتنهام، لمدة عام آخر، حسبما كتب موقع فوتبول إنسايدر.
وسيقدمون عرض إلى توتنهام بإعارة أخرى، هذه المرة اللعب بدوام كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز من شأنها أن تساعد في تطويره كلاعب وسط دفاعي، أكثر من احتمال قضاء وقت طويل على دكة بدلاء جوزيه مورينيو.
تشيلسي يخطط للتجديد لمدافعه
يخطط تشيلسي لمنح المدافع أندرياس كريستنسن عقدًا جديدًا ، وفقًا لصحيفة التلجراف.
شق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا طريقه إلى تشكيلة توماس توخيل وساهم في الانتصارات الأخيرة في الدوري ضد إيفرتون وليفربول ونيوكاسل.
العروض تنهال على نجم برشلونة الشاب
إلياكس موريبا، الذي سجل في نهاية الأسبوع الماضي هدفًا لا يُنسى، يمكن أن يمثل تحديًا لبرشلونة في التمسك به، حسب ماركا.
يشترك اللاعب مع وكيل جاريث بيل، وتلقى "عدة عروض" وسط محادثات عقد طويل مع النادي الكتالوني.
من شأن تحقيق مشاركة مستمرة مع الفريق الأول للاعب البالغ من العمر 18 عامًا أن يمنحه مزيدًا من القوة التفاوضية، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن قدرة الأجور المحدودة في البلوجرانا في الوقت الحالي قد تعقد الأمور.
إيفرتون يسعى لضم ثنائي ريال مدريد
يريد التوفيز الانقضاض على نجوم البلانكوس
يرغب إيفرتون في التعاقد مع نجمي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيسكو، بحسب كالتشيو ميركاتو.
سيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي السابق منافسات من ميلان ويوفنتوس على الثنائي.
دي ليخت على رادار مانشستر يونايتد
يستعد سولشاير لمداهمة يوفنتوس من أجل النجم
من المقرر أن يحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع ماتايس دي ليخت من يوفنتوس، وفقًا لـ TodoFichajes.
مع وجود اليوفي في صعوبات مالية، يمكن أن يقدم يونايتد عرض إعارة في الصيف، مع التزام بالشراء في عام 2022.
عرض ضخم من باريس لضم ألابا قبل مدريد
سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع دافيد ألابا قبل ريال مدريد، حسب كالتشيو ميركاتو.
يُذكر أن العملاق الفرنسي سيقدم راتب يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول مدة العقد التي قد يحصل عليها النجم النمساوي.