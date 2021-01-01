أخبار الانتقالات: تحرك صادم نحو صلاح ومهاجم جديد في برشلونة

شتشيسني للبيع
نادي يوفنتوس الإيطالي يقرر عرض حارسه فويتشيك شتشيسني للبيع طمحًا في التعاقد مع حارس جديد بالصيف.
جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو الهدف الرئيسي للسيدة العجوز، ولكن يجب التخلص أولًا من الحارس البولندي الذي يصل راتبه إلى 6.5 مليون يورو سنويًا.
محاولة فاشلة لبرشلونة
تقارير إيطالية تؤكد قيام يوفنتوس برفض محاولتين من تشيلسي وبرشلونة من أجل التعاقد مع ماتايس دي ليخت.
اللاعب جاء للنادي الإيطالي من أياكس في 2019 بـ85.5 مليون يورو ومرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2024 وفرص رحيله تبدو شبه مستحيله.
الصفقة الأولى لمورينيو
صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أكدت على رغبة المدرب الجديد لروما جوزيه مورينيو في ضم أندريا بيلوتي مهاجم تورينو.
الصفقة لن تؤدي إلى رحيل إدين دجيكو، حيث من المتوقع استمراره ليكون هجوم الفريق بالتعاون مع اللاعب المحتمل انضمامه للذئاب.
بديل ديباي
ممفيس ديباي مهاجم ليون يظل على رأس قائمة الأهداف المرتقبة للمدرب رونالد كومان في برشلونة، لكنه وضع لاعب آخر في حالة الفشل بالصفقة.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن دونيل مالين مهاجم آيندهوفن هو الهدف البديل لكومان في الصيف.
بقاء نيمار
بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله، النجم البرازيلي نيمار يقرر أخيرًا التجديد لباريس سان جيرمان وإغلاق الباب أمام برشلونة.
صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كشفت عن موافقة اللاعب على تجديد عقده مع النادي حتى 2026 ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال ساعات بشكل رسمي.
هدف دفاعي لمانشستر
نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا يستعد للرحيل عن الفريق في الصيف، والنادي الإيطالي يريد 30 مليون يورو للتخلي عنه.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام مانشستر يونايتد ووست هام بالحصول على خدمات اللاعب المتبقي على عقده عام واحد.
إنتر يريد نجم باريس
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد رغبة المدرب أنطونيو كونتي في التعاقد مع لياندرو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان.
إنتر حاول ضم اللاعب في يناير الماضي بدلًا من كريستيان إريكسن لكنه فشل، ولكن من المتوقع عودته مرة أخرى في الصيف.
مصير تشامبرلين
وسط التكهنات المحيطة حول مصير الإنجليزي أليكس تشامبرلين، إلا أن يورجن كلوب يؤمن باستمرار اللاعب مع ليفربول.
تشامبرلين لم يظهر كثيرًا مع الريدز هذا الموسم، حيث لعب 14 مباراة فقط بكل البطولات وبدأ مرتين، لتظهر الشائعات حول رحيله.
صيف ساخن لآرسنال
بعد الخروج من الدوري الأوروبي، قرر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الدخول الصيف القادم بشكل حاد سواء من ناحية الصفقات القادمة أو حركة البيع.
وداع البطولة والموسم المحبط للمدفعجية، ربما يسفر عن رحيل بعض النجوم عن الفريق الإنجليزي لتوفير الأموال لصفقات أخرى.
عودة صلاح
صحيفة "بيلد الألمانية، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول إمكانية عودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف تشيلسي.
وأوضحت أن المدرب توماس توخيل وضع صلاح ضمن 3 أهداف يريد ضمها للبلوز، حيث يستهدف أيضًا إرلينج هالاند وروميلو لوكاكو.