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أخبار الانتقالات: بيل يخطط للاعتزال في مدريد وعوار يبتعد عن الآرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Houssem Aouar

إنتر مستعد لبيع بريشيتش

2020-12-15T11:32:14Z

تشير التقارير إلى أن إنتر مستعد لبيع إيفان بيريشيتش في يناير.

عاد الكرواتي إلى النادي بعد موسم على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ، لكن جازيتا ديلو سبورت تدعي أن النادي مستعد للبيع إذا جاء العرض المناسب للجناح.

هالاند سعيد في دورتموند

2020-12-15T11:30:40Z

يقول إيرلينج هالاند إنه سعيد في بوروسيا دورتموند.

حصل المهاجم على جائزة الفتى الذهبي يوم الاثنين وهو راضٍ عن مكانته في النادي.

2020-11-25 Haaland Dortmund
Getty Images

ميلان وإنتر يراقبون وضع مهاجم أتالانتا

2020-12-15T11:27:12Z

يراقب إنتر وإيه سي ميلان وضع بابو جوميز في أتالانتا - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا قد تم توجيهه لمغادرة ملعب جويس في يناير بعد خلاف مع المدرب جيان بييرو جاسبريني.

تم ربط جوميز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، لكن ناديي ميلان يمكن أن يوفروا له فرصة البقاء في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

Alejandro Papu Gomez Atalanta 2019-20
Getty

وست هام يصر على ضم مارسيلو

2020-12-15T11:26:47Z

من المرجح أن يستكمل وست هام ضم مدافع ليون مارسيلو الصيف المقبل، وفقًا لصحيفة ذا صن.

كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا حريصًا على الانضمام إلى الهامرز في فترة الانتقالات الماضية، لكن هذه الخطوة فشلت في اللحظات الأخيرة.

لا يزال مارسيلو حريصًا على بداية جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن لديفيد مويس إحضاره إلى وست هام في انتقال مجاني في نهاية الموسم.

بيل يخطط للاعتزال في مدريد

2020-12-15T11:25:36Z

جاريث بيل يخطط لخوض السنة الأخيرة من مسيرته في ريال مدريد - وفقًا لـ AS.

يخضع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا لفترة إعارة لمدة موسم مع توتنهام، لكنه يريد العودة إلى السانتياجو برنابيو للسنة الأخيرة من عقده في 2021/22.

وأحرز بيل هدفين فقط في تسع مباريات منذ عودته إلى توتنهام في سبتمبر.

GARETH BALE Tottenham Hotspur
Getty Images

عوار يبتعد عن الآرسنال!

2020-12-15T11:25:09Z

وفقًا لـ RMC Sport، من المحتمل أن يغيب آرسنال عن حسام عوار مرة أخرى.

كان آرسنال حريصًا على صانع ألعاب ليون خلال الصيف لكنه لم يكن قادرًا على إبرام صفقة، ويقال الآن إن باريس سان جيرمان هو الأقرب لضم اللاعب.

ليدز يريد لاعب تشيلسي

2020-12-15T11:23:37Z

حول ليدز انتباهه إلى لاعب وسط تشيلسي فيكايو توموري، حسب موقع فوتبول إنسايدر.

لن يكون اللاعب الدولي الإنجليزي بثمن بخس بالنسبة للقميص الأبيض، لكنه تراجع في الترتيب في ملعب ستامفورد بريدج ويمكن أن يقل سعره نسبيًا في يناير.

Fikayo Tomori
Getty Images

اليونايتد مستمر في مطاردة نجم سبورتنج

2020-12-15T11:23:12Z

مانشستر يونايتد لا يزال حريصًا على نونو مينديز نجم سبورتينج، بحسب O jogo.

يقال ايضًا أن ليفربول وريال مدريد وإنتر ويوفنتوس يراقبون الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عامًا حيث تسعى الأندية الكبرى في أوروبا لشراء الشاب صاحب المواهب المثيرة.

ديبالا يصفع الشائعات حول رحيله

2020-12-14T11:21:08Z

بعد مباراة جنوى لم يستطع النجم الأرجنتيني إخفاء إحباطه من الحديث المستمر حول التعقيدات المتعلقة بصفقة جديدة محتملة.

"لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة فيما يتعلق بعقدي"، صرح على سكاي سبورت بعد صافرة النهاية.

"كان وكيل أعمالي في تورينو لفترة طويلة ولم يتم استدعائه من قبل النادي، إنه لأمر محبط أن أسمع حديثًا عن أرقام مالية مستثمرة".

"سيكون من الأفضل لو أمكن قول الحقيقة، لأن الحديث عن تلك الجوانب في هذه الفترة يضع الجماهير ضدي، مع كل الحب الذي أكنه ليوفنتوس."

وكان رئيس يوفنتوس فابيو باراتي قد تحدث عن عقد ديبالا في أكتوبر، مؤكدا أن المناقشات جارية لتمديد فترة إقامته.

Paulo Dybala Genoa Juventus
Getty Images

إيفرتون يقترب من نجم توتنهام

2020-12-14T11:16:09Z

إيفرتون على استعداد لتقديم طريق الخروج لديلي آلي من توتنهام ، كما تزعم The Mirror.

كان الدولي الإنجليزي يكافح من أجل الحصول على وقت مشاركة في المباريات هذا الموسم تحت قيادة جوزيه مورينيو، حيث قيل إن توتنهام منفتح على عقد صفقة في يناير.

Dele Alli Tottenham Spurs 2020
Getty

آرسنال يواجه تحدي لضم نجم روما

2020-12-14T11:15:50Z

انضم إلى آرسنال وست هام وليستر في السباق على لاعب خط وسط روما أمادو دياوارا، حسب LaRoma42.

يُزعم أن عرضًا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) قد يكون كافياً لجذب اللاعب الغيني الدولي إلى إنجلترا خلال انتقالات يناير.